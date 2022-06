Declară că ţara sa este gata să participe la o „operaţiune” pentru a asigura transportul grânelor de la Odesa, prin Marea Neagră, înspre destinaţii din Orientul Apropiat şi Africa. Nobilă idee în teoria umanistă a jocurilor ideale. Dar una este să lansezi foarte rapid o propunere, cu totul alta este şi putirinţa de a o pune în practică.

Am propus în discuţia pe care am avut-o cu Putin împreună cu cancelarul Scholz să luăm iniţiativa în cadrul ONU pentru a da un cadru foarte clar acestei operaţiuni. Decizia depinde de un acord dat de Rusia şi de garanţiile pe care le va da pentru deminarea portului Odesa, indispensabil pentru ca navele să poată trece şi să ia cerealele, trebuie date garanţii ucrainenilor că nu vor fi atacaţi. Kievul are nevoie de garanţii legitime de securitate şi asta se poate face în cadrul ONU