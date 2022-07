Premierul croat consideră „isterică” reacţia Belgradului la refuzul de a-i permite lui Vucic să viziteze Jasenovac

Premierul croat Andrej Plenkovic consideră isterică reacţia autorităţilor sârbe la refuzul de a-i permite preşedintelui sârb Aleksandar Vucic de a face o vizită privată la complexul fostului lagăr de concentrare Jasenovac.

„Cunosc iniţiativa de la sfârşitul lunii februarie – martie, apoi le-am transmis sârbilor un mesaj că acum nu este momentul pentru o astfel de vizită, iar după aceea nu am mai avut contacte şi discuţii pe această temă. Neoficial, am aflat că exista dorinţa [lui Vučić] ] să sosească duminică, dar fără nicio notificare oficială, care, în opinia noastră, ar trebui să preceadă o astfel de vizită”, a subliniat Plenkovich. „Nu este o vizită privată. <...> Acesta este un lucru care are propriile sale complicaţii şi consecinţe politice, iar [vizita] ar trebui să vină la momentul potrivit atât pentru ţara gazdă, cât şi pentru cea care doreşte să meargă acolo ... <...> O astfel de abordare indică reacţia isterica a Belgradului, şi nu numai a autorităţilor şi oficialităţilor [Serbiei], ci şi a presei <...>", crede premierul croat.

În acelaşi timp, Plenkovic a dat asigurări că autorităţile croate tratează minoritatea sârbă care trăieşte în ţară cu demnitate şi, în general, sunt în favoarea îmbunătăţirii relaţiilor cu Serbia.

Autorităţile croate i-au interzis preşedintelui sârb Aleksandar Vučić să viziteze în privat complexul memorial de pe locul lagărului de concentrare Jasenovac, explicând acest lucru ca o încălcare a protocolului actual în ceea ce priveşte organizarea de vizite ale oamenilor de stat şi oficialităţilor de rang înalt. Belgradul a numit această decizie scandaloasă şi antieuropeană. Vučić urma să viziteze Jasenovac şi să-i comemoreze pe sârbii care au murit în lagăr în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Practic, toate rudele paterne ale preşedintelui au murit ca urmare a curăţării etnice proclamate de către naţionaliştii croaţi în timpul războiului, inclusiv în lagărul de la Jasenovac.

Sistemul lagărului de exterminare Jasenovac a fost înfiinţat de către fasciştii croaţi (Ustaše) în august 1941. Lagărul era situat la 60 km de Zagreb pe teritoriul Statului Independent Croaţia, care a colaborat cu Germania nazistă. Aproximativ 700 de mii de oameni au murit în Jasenovac. Sârbii, evreii, ţiganii şi oponenţii politici ai regimului Ustaše, inclusiv croaţii comunişti, au fost supuşi distrugerii în lagăr. Prizonierii au fost torturaţi cu o cruzime fără precedent.