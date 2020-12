Politico: Cinci motive pentru care Bucureştiul a fost ales să găzduiască Centrul European pentru Securitate Cibernetică

România are abilităţile şi capacităţile necesare

De-a lungul timpului, România şi-a construit o reputaţie bună în domeniul securităţii cibernetice prin consolidarea capacităţilor sale naţionale. Are un scor bun în clasamentul competenţelor digitale şi ocupă totodată locul trei în statisticile UE privind femeile angajate în tehnologie. De asemenea, România este printre lideri în clasamentele de viteză a internetului şi are o experienţă dovedită în crearea de companii tehnologice de succes. Fondul de talente al ţării „este unul dintre cele mai importante active”, notează Politico. Ori, după cum comentează un diplomat: „Capitalul uman din IT (în România, n. red.) este unul dintre cele mai bune din Europa”.

Bucureştiul nu este Bruxelles

Bucureştiul a învins miercuri capitala Belgiei cu doar trei voturi în turul al doilea. A fost o altă demonstraţie a faptului că statele membre UE se simt încă îngrijorate atunci când vine vorba de împărtăşirea puterii pe probleme de securitate naţională, adesea strâns legate de securitatea cibernetică, relevă Politico

Nu găzduia niciun organism european

Până acum, România nu a reuşit să câştige găzduirea altor organizaţii ale UE, deşi au existat tentative după Brexit atât pentru Agenţia Europeană a Medicamentului, cât şi pentru Autoritatea Bancară Europeană.

„UE nu are o capitală, are 27 de capitale şi ar trebui să apropiem UE de cetăţeni oriunde s-ar afla”, a comentat un diplomat român.

Totuşi, România primeşte acum un premiu de consolare, deoarece Centrul Europeană pentru Securitate Cibernetică nu are statut de agenţie, ci este un organism similar cu proiectele de cercetare structurală lansate de UE în trecut, subliniază Politico.

Reţele sigure

În iunie, comisarul european pentru Pieţele Interne, Thierry Breton, le-a transmis miniştrilor pentru Telecomunicaţii din statele membre că este „esenţial” ca centrul „să se bazeze pe reţele securizate, mai ales când vine vorba de operatorii de telecomunicaţii”.

România a precizat că îndeplineşte această condiţie. De fapt, România este una dintre puţinele ţări care au continuat să elaboreze politici noi şi mai stricte pentru operatorii de telecomunicaţii. A fost de asemenea prima ţară din UE care a semnat un „memorandum de înţelegere” cu SUA în vederea eliminării aşa-numiţilor furnizori de 5G cu „risc ridicat”.

Traiul este ieftin

Spre deosebire de celelalte oraşe care şi-au depus dosarul pentru găzduirea Centrului European de Securitate Cibernetică, în Bucureşti traiul este ieftin şi munca este uşoară, ceea ce i-a mulţumit pe cei care au făcut alegerea.

Bucureştiul oferă trei locaţii potenţiale: o vilă neoclasică renovată, un bloc modern de birouri sau un bloc interbelic cu opt etaje, precizează Politico, potrivit digi24.ro.

Centrul industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică (Centrul CYBER) va fi înfiinţat pentru a îmbunătăţi coordonarea cercetării şi a inovării în materie de securitate cibernetică. Acesta va fi, de asemenea, principalul instrument al UE de punere în comun a investiţiilor pentru cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi industrială în materie de securitate cibernetică.

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a salutat joi „un succes excepţional”. „Succes excepţional pentru România: după demersuri diplomatice intense, inclusiv la nivel înalt, Bucureştiul va găzdui Centrul Cyber al UE - prima Agenţie UE de pe teritoriul României. Expertiza României în IT a fost recunoscută în UE. România va contribui la ecosistemul european de securitate cibernetică”, a scris ministrul român pe Twitter.