În permanenţă umilită, denaţionalizată, persecutată zilnic şi la toate nivelele, lipsită de cele mai elementare mijloace de a-şi afirma cultura şi identitatea naţională. Mai mult, în spaţiul libertăţii de după 1989, a apărut - exact în momentul destructurării violente a Iugoslaviei - acuzaţia de „genocid cultural împotriva minorităţii maghiare“, sintagmă care, de atunci încoace, însoţeşte direct sau în subteran, nesfârşita listă de atacuri împotriva României. Totul, aş spune, în contextul în care politica noastră externă în domeniu - bazată pe principiul că nu trebuie niciodată să baţi covoarele că iese praf că cine ştie ce zice lumea - a fost haotică, incoerentă şi nu a ştiut să declanşeze nu lupta deschisă, Doamne fere şi apără, ci măcar să alinieze argumentele simplei şi netedei realităţi de care beneficiază din plin minorităţile trăitoare în România.

Această linişte şi lipsă de reacţie ne-a făcut să fim profund indiferenţi la modul în care în Europa, în linia curentelor minoritare identitare americane, a început de mai mult timp construcţia unei noi arhitecturi legislativă care să protejeze pe de o parte ansamblul minorităţilor LGBT şi, pe de altă parte, cele linvistice şi umane şi „persoanelor fără stat“.

Acesta este drumul pe care s-a ajuns şi la ceea ce este „Minority Safe Pack“, iniţiativa cetăţenească adoptată de curând cu zdrobitoare majoritate în Parlamentul European (524 pentru, 67 împotrivă şi 103 împotrivă) şi trimisă acum înspre Comisia Europeană care are la dispoziţie 6 luni pentru a găsi cel mai bun mod de a transforma într-o viitoare legislaţie europeană cele 11 propuneri transmise prin intermediul „Iniţiativei Cetăţeneşti“ al cărei coordonator şi purtător de cuvânt este Lorant Vincze, membru român în Parlamentul Ungariei şi preşedinte al FUEN (Uniunea Federală a Naţionalităţilor Europene). Aici începe povestea reală, căci ceea ce aţi citit în textul Rezoluţiei este doar deschiderea formulată perfect corectă politic pentru o discuţie care poate merge extrem de departe, căci iată textul propunerilor respective. Încercarea de a le aplica va însemna, pentru Comisia Europeană, un exerciţiu de îndemânare extrem de dificil deoarece, pentru aplicarea în practică a cerinţelor respective, multe dintre Statele membre vor fi obligate să facă ajustări masive la o serie dintre prevederile constituţionale construite pe principiul apărării statului unitar cu prerogativele sale de asigurare a identităţii naţionale, inclusiv prin păstrarea echilibrului lingvistic. Iar lucrurile se pot complica extrem de mult şi cu nişte consecinţe neaşteptate.

Dar, pentru început, tocmai pentru că este - din păcate - profund semnificativ pentru modul în care am ştiut să ne promovăm interesele, să vedem cum a reacţionat în mod oficial România şi reprezentanţii săi la „Iniţiativa cetăţenească“. MAE a iniţiat un demers corect, afirmând că discuţia de fond ar fi trebuit trebuie să fie, înainte de discutarea celor 11 propuneri, cea privind legalitatea demersului: „Ministerul Afacerilor Externe reiterează poziţia sa constantă de apreciere faţă de rolul iniţiativei cetăţeneşti europene ca instrument de consolidare a democraţiei Uniunii Europene şi susţine folosirea iniţiativei cetăţeneşti europene de către cetăţenii UE. MAE nu poate fi de acord, însă, ca acest instrument să fie folosit pentru a extinde competenţele conferite UE în baza tratatelor fundamentale“. În consecinţă, iarăşi corect, a sesizat Tribunalul UE, solicitând în 2017 anularea unei decizii de înregistrare a propunerii de iniţiativă cetăţenească privind protecţia persoanelor care aparţin unei minorităţi naţionale şi lingvistice „Minority Safe Pack - one million signatures for diversity in Europe“.

Aveţi aici povestea în amănunt a desfăşurării acţiunilor juridice declanşate oficial de România „în scopul de a preveni extinderea pe cale jurisprudenţială a competenţelor UE în domenii care ţin de suveranitatea statelor membre, precum protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale“.

Poate, înainte de a discuta dimensiunile cu totul noi deschide prin posibila preluare de către Comisie a celor 11 propuneri din pachetul propus de organizaţia prezidată de Lorant Vincze, trebuie, în opinia mea, să punem o primă întrebare de fond: cine decide în ce priveşte chestiunile fundamentale care ţin de politica noastră externă şi dau coerenţă a ceea ce ar trebui să fie demersul românesc? Mi se pare că întrebarea e logică din moment ce, pe aceeaşi chestiune extrem de importantă şi mereu sensibilă în Europa, în lume şi în România, cea a protecţiei minorităţilor, folosirii limbii naţionale ca atribut (sau nu) al suveranităţii statului, noi avem două poziţii profund contradictorii. Pe de o parte, avem poziţia fermă a MAE şi, pe de altă parte, avem poziţia europarlamentarilor noştri, dintre care doar doi (Buda şi Terheş) au intervenit în dezbaterea finală din PE, având un grup masiv de voturi ale europarlamentarilor noştri în favoarea acestui Minority Safe Pack Report. Dintre europarlamentarii români, au votat „pentru“ Vincze, Winkler (PPE), Botoş, Cioloş, Pâslaru, Ştefănuţă, Strugariu, Tudorache (Renew), Creţu (SD). Au votat „împotrivă“: Terheş (ECR), Băsescu, Marinescu, Tomac (PPE). Abţineri: Avram, Benea, Grapini, Manda, Negrescu, Nica, Plumb, Tudose (SD), Gheorghe, Ghinea (Renew), Blaga, Bogdan, Buda, Buşoi, Falcă, Hava, Motreanu, Mureşan, Nistor (PPE). Nu a votat: Ciuhodaru (SD),

Dacă aceasta a fost poziţia Externelor, de ce oare nu a fost susţinută o informare pe plan intern şi externă pe această temă, nu pentru a anihila în vreun fel valoarea propunerilor respective, ci pentru a argumenta cum ar putea fi aplicate în practică folosind exemplul oferit de realitatea românească? Practic, s-ar fi putut spune - inclusiv de europarlamentarii noştri dacă ar şti meserie - că tot ce se cere acolo poate fi deja regăsit în prevederile legislative existente şi aplicate în România condusă de un Preşedinte aparţinând unei minorităţi şi care se află acum la al doilea mandat (caz exemplar în Europa, nu credeţi?), dar şi prin practica politică de la noi care a permis reprezentanţilor unei minorităţi naţionale, cea maghiară, să se afle aproape neîntrerupt în situaţia de a participa la guvernare. Ar fi putut aduce mărturie, extrăgând exemplele din activitatea proprie, chiar dl. Kelemen Hunor în calitatea sa de membru al comitetului care a pregătit Iniţiativa Cetăţenească. Nu ştiu de ce oare nu au simţit imboldul reprezentanţii noştri de a cere o audiere specială pe exemplul românesc în legătură cu cele 11 principii din Minority Safe Package pentru a vedea cum sunt deja funcţionale într-un Stat Membru, solicitând participare internaţională nu pentru a nega, ci pentru a susţine validitatea unor principii aplicate în logica unei raţionalităţi politice a supravieţuirii comune.

Mai mult, dacă tot am ajuns aici, măcar acum are cineva, undeva, oricine ar avea ceva putere şi reprezentativitate, ideea că suntem poate în ultimul moment înainte de a stabili liniile roşii ale politicii naţionale româneşti în cadrul european şi în termenii Cartei ONU tocmai pentru a se şti dacă, da sau nu, suntem gata să mergem şi cât de departe pe drumul rediscutării statutului aşa numitelor „persoane fără stat“ aflate (cam 600.000 în acest moment) în Europa, fără însă a intra în dezbaterea ce poate avea urmări tragice privind apariţia unor noi state bazate pe naţionalitate, adică afirmarea „populaţiilor fără stat“, practic redeschiderea dezbaterii despre dobândirea autonomiei şi independenţei? Şi în discuţie pot intra revendicări ale unor populaţii în foarte intensă dezvoltare demografică, cum este cea Roma (la noi, spre exemplu depăşind pe cea a comunităţii maghiare într-o hartă făcută de cei de la Open Society şi UNDP-Geneva).

Între timp, românul nostru Lorant Vincze dă în continuare lecţii ţării sale, afirmând în septembrie anul trecut, în totala lipsă de reacţie a europarlamentarilor şi politicienilor noatri că: „după a serie de înfrângeri în tribunale, România trebuie să se gândească foarte serios ce este în interesul ei: să fie izolată în Europa respingând o soluţie pentru minorităţi la nivel european sau s-o sprijine pe viitor, acceptând faptul că nici majorităţile (naţionale) şi nici statele nu au nimic de pierdut în cazul în care UE ia măsuri pentru promovarea culturilor şi limbilor minorităţilor“.

Caz în care, înainte de intra în detalii, oricât de spectaculoase ar fi ele, să lămurim, dacă se poate, răspunsul la întrebarea ce trebuie ridicată la nivelul organizaţiilor europene: adoptarea eventuală a noilor propuneri implică faptul că tot ce-a fost până acum a fost reglementare incompletă la nivel european? Dacă da, asta atinge tot ce s-a decis în termenii Tratatelor şi este mai mult decât grav. Dacă e vorba despre altceva, adică de simple îmbunătăţiri ale cadrului existente, altfel se pune problema.

Avem un răspuns real şi dat de profesionişti români în ce priveşte acest Minority Safe Package folosind exemple româneşti, constituţionale şi de practică în sistemul politic şi administrativ? Avem măcar un politician care să preia acest tip discurs fără demagogia obişnuită şi „anti“ ceva ci, în premieră, folosind levierul reprezentat de ceea ce face România în domeniu, demarând o campanie a identităţii naţionale în diversitate, după standardele acelea europene de ne-am angajat să le apărăm şi ajutând Europa?