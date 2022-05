Parlamentul finlandez a votat în favoarea cererii de aderare la NATO. Preşedintele finlandez şi premierul suedez se întâlnesc joi cu Biden să discute despre aderare

Propunerea a fost adoptată cu 188 de voturi pentru şi 8 împotrivă.

„Parlamentul sprijină cererea Finlandei de aderare la NATO. Parlamentul a adoptat poziţia în conformitate cu raportul Comisiei pentru Afaceri Externe, cu 188 de voturi pentru şi 8 împotrivă”, a transmis Parlamentul finlandez pe contul oficial de Twitter.

Parliament supports Finland's application for NATO membership. Parliament adopted the position in accordance with the Foreign Affairs Committee report after a vote 188-8 in favour.



Parliament requires that the Govt keeps it informed of the progress of the membership process.