Opt morţi la Lisiceansk, unde forţe ruse iau cu asalt oraşul, afirmă un oficial militar ucrainean

„Azi la Lisiceansk, când populaţia civilă lua apă de la o cisternă, ruşii au tras spre o mulţime de oameni cu MLRS Hurricane”, a spus Gaidai. „Opt locuitori din Lisiceansk au murit, 21 de oameni au fost duşi la spital şi cinci au rămas la Lisiceansk după ce au primit îngrijiri medicale. 16 cetăţeni au fost evacuaţi la spitale din alte regiuni”, a adăugat el.

CNN nu a putut verifica independent afirmaţiile lui Gaidai, iar Guvernul rus nu a comentat incidentul. Rusia a negat continuu că a atacat civili, în pofida probelor covârşitoare care arată contrariul.

Presupusul atac a avut loc în timp ce forţele ruse din regiune îşi concentrează eforturile pentru a cuceri Lisiceansk, ultimul oraş rămas sub control ucrainean în regiunea Lugansk.

„Pe lângă asaltul auspra oraşului din diferite părţi, ei îl distrug cu artilerie, aeronave şi bombardamente constante", a mai spus Gaidai.

El a explicat că situaţia umanitară este disperată, cu „mulţi răniţi şi morţi deja„.

„Nu am putut să aducem kituri umanitare două zile la rând pentru că drumul a fost bombardat intens", a afirmat el. "Am reuşit să aducem medicamentele pe care le-au cerut medicii (în avans), inclusiv anestezic, la spitale pentru că am înţeles că vor fi tot mai mulţi", a adăugat el.

Şeful administraţiei militare regionale din Lugansk a mai spus că forţele ucrainene opun rezistenţă în zonă, adăugând că sunt însă depăşite numeric şi din punctul de vedere al armelor.

„Problema pentru armata ucraineană este aceeaşi. Ruşii au de câteva ori mai multă artilerie şi proiectile. Pare că există un număr nelimitat de proiectile”, a explicat Gaidai. „Au tactici viclene, de a pârjoli pământul, ei distrug totul în cale. După câteva ore de bombardament, au loc tentative de asalt şi sunt respinşi. Din nou, urmează câteva ore de bombardamente şi apoi tentiva de asalt, şi aşa se repetă”, a afirmat el.

„Oraşul e destul de complicat şi acum un număr mare de apărători ai noştri menţin apărarea, dar şi mai muşlţi ruşi au fost aduşi pentru a ua cu asalat Lisiceansk”, a suţinut Gaidai.