Nivelul de alertă teroristă, crescut în Crimeea pentru următoarele două săptămâni

Anunţul cu privire la creşterea alertei teroriste a fost făcut la scurt timp după producerea a 12 explozii la aerodromul militar Sakî, situat lângă localitatea Novofedorivka, în vestul Peninsulei Crimeea.

Alerta teroristă este valabilă de marţi, 9 august, până în data de 24 august. Un regim special de atenţie este acordat raioanelor Krasnoperekopsk şi Djankoi, dar şi împrejurimilor oraşului Armiansk, în nordul peninsulei.

Această măsură ridică noi semne de întrebare dacă exploziile din Crimeea chiar sunt rezultatul unor detonări controlate de muniţie de aviaţie din cauza încălcării normelor se siguranţă la incendii, aşa cum susţine Ministerul rus al Apărării.

O persoană a murit, iar alte cinci, printre care un copil, au fost rănite în urma acestor explozii „controlate” produse în apropiere de plajă. De asemenea, mai multe maşini au fost avariate.

