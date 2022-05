Momentul în care un tanc rus este distrus de două mine. Ce antrenamente fac ucrainenii pentru a distruge vehiculele ruseşti VIDEO

Videoclipul a fost postat pe canalul de Twitter, Ukraine Weapons Tracker şi se observă cum un tanc rusesc T-72 care calcă pe două mine antitanc.

Vehiculul militar nu a fost distrus de explozie şi după câteva secunde încearcă să părăsească zona, dar calcă pe o a doua mină şi suflul exploziei este atât de puternic, încât îl ridică de la sol.

În prezent, tancurile ruseşti sunt o ţintă principală a rachetelor americane Javelin, care au provocat pierderi însemnate forţelor trimise de Rusia în Ucraina.

#Ukraine: A Russian T-72B-series tank ran into not one but two Ukrainian AT mines in the East. pic.twitter.com/PONrpm0i3u