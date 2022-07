Moment bizar în Ucraina. Un soldat rus a fost la un pas să fie făcut bucăţi, după ce a tras cu arma într-un lansator de rachete antiaeriene VIDEO

O înregistrare video, publicată pe reţelele sociale, îl arată pe militarul rus, culcat pe burtă, aflat la câţiva metri distanţă de lansatorul de rachete.

Soldatul îşi armează mitraliera şi trage în direcţia lansatorului.

#Ukraine: A Russian soldier demonstrating the most unsafe method of destroying a Ukrainian 5P85S launcher from a S-300PS SAM system.

This launcher is likely a part of a S-300PS battery which was abandoned in #Kherson Oblast in the first days of war. pic.twitter.com/DRCprM5U6b