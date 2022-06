Ministerul rus de Externe consideră că Grecia a încetat să fie o ţară sigură pentru ruşi

Grecia nu mai este o ţară sigură în care cetăţenii ruşi se pot relaxa, întrucât Ministerul de Externe al Rusiei continuă să primească rapoarte despre acte de discriminare şi agresiune împotriva ruşilor, a declarat Yuri Pilipson, directorul Departamentului al IV-lea European al Ministerului de Externe al Rusiei, într-un interviu pentru agenţia rusă de ştiri TASS.

„În contextul retoricii anti-ruse a oficialilor greci, în plină desfăşurare şi al difuzării dezinformarii despre evenimentele din Ucraina în mass-media locală – iar sursele informale ruse au fost de mult blocate – continuă să existe relatări cu privire la fapte de discriminare şi chiar de agresiune directă. împotriva ruşilor şi cetăţenilor vorbitori de limbă rusă”, a spus el.

Pilipson a remarcat că cele mai flagrante incidente au fost incluse în raportul recent al Ministerului rus de Externe „Cu privire la încălcarea drepturilor cetăţenilor şi compatrioţilor ruşi în ţările străine”. "Au fost cazuri de violenţe şi bătăi aplicate inclusiv unor copii. După atacuri, victimele au necesitat spitalizare. Băncile greceşti interpretează adesea liber măsurile restrictive ilegale introduse de Uniunea Europeană, blochează conturile ruşilor la nivel naţional", a spus el.

În plus, diplomatul a spus că Ambasada Rusiei la Atena şi Consulatul General la Salonic primesc zilnic plângeri de la ruşi cu privire la încălcarea drepturilor şi intereselor lor legitime. „Toate informaţiile sunt aduse la cunoştinţa organelor de drept ruse. Comisia de anchetă a Federaţiei Ruse a deschis mai multe dosare. Recomandăm cetăţenilor, în caz de incidente, să depună plângeri la autorităţile competente din Grecia pentru a-i aduce pe făptuitori în faţa justiţiei. După cum am menţionat mai sus, posibilităţile de asistenţă consulară sunt acum serios limitate din cauza reducerii personalului diplomatic, în plus, solicitările noastre oficiale rămân adesea fără răspuns”, a explicat el.

Potrivit lui Pilipson, ambasada Rusiei la Atena încearcă să determine partea greacă să nu încalce Convenţia internaţională din 1965 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. „Vom continua să avem grijă de ruşi, să-i ajutăm”, a spus el