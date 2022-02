Mariupol, noul Stalingrad. Locuitorii din oraşul port de la Marea Azov spun că vor lupta până la ultimul om în războiul adus de Putin în Ucraina

Ei nu au putut confirma că infanteriştii marini ruşi au aterizat pe coastă şi au capturat portul, unde se află mica flotă a Ucrainei şi nava de comandă Donbas.

„Auzim avioane pe cer. Este înnorat şi nu putem spune dacă sunt ai noştri sau ruşi”, a declarat Anatoli Lozar pentru The Guardian în această dimineaţă, vorbind dintr-un subsol din Mariupol unde se adăposteşte împreună cu familia.

Lozar a spus că a ajutat la evacuarea civililor după o altă noapte de bombardamente puternice. El a spus că avioane de război ruseşti au bombardat satul Şirokin, la 20 de kilometri vest de Mariupol, soldaţii ucraineni au fost răniţi.

Foto Shutterstock

Satul de pe linia frontului cu Republica Populară separatistă Doneţk era încă sub control ucrainean, a spus Lozar.

El a adăugat: „Am devenit noul Stalingrad. Omorâm ruşi. Unii au fost luaţi prizonieri. Familiile se adăpostesc în subsoluri. Sunt îngroziţi de ceea ce se întâmplă. Un număr mare de voluntari s-au alăturat armatei. Avem arme. Vom lupta până la ultimul om.”

Lozar a spus că s-au făcut încercări de evacuare a răniţilor cu elicoptere, care au fost sub focul rusesc. El a spus că unele grupuri de diversiune ruse au închiriat apartamente în oraş înainte de invazie şi au pus la cale atacuri.

În ciuda unui început lent al ofensivei sale militare şi a rezistenţei ucrainene acerbe, Rusia se apropia de obiectivul său strategic de a captura fâşia de 250 km de-a lungul mării Azov, între peninsula Crimeea şi Mariupol.

Forţele ruse au capturat micul oraş-port Berdiansk aseară, a confirmat aseară primarul său Oleksandr Svidlo şi au preluat clădirea administraţiei.

#Ukraine Residents of Berdyansk, captured by Russian troops, sang the Ukrainian national anthem right in front of military equipment.



Ukrainians are so brave pic.twitter.com/Erqcx9cvC9