Marea Britanie şi UE au căzut de acord asupra prelungirii tranziţiei pentru Brexit după un summit fără rezultate

Premierul britanic Theresa May nu a venit cu niciuna dintre propunerile esenţiale pe care şeful Consiliului UE, Donald Tusk, i-a cerut să le prezinte, oferindu-le celorlalţi 27 de lideri doar o pledoarie pentru bunăvoinţă.





„În ultima etapă va fi nevoie de curaj, încredere şi spirit de conducere de ambele părţi,” le-a spus May omologilor săi.





Câţiva oficiali au spus că au existat semne că Marea Britanie ar lua în calcul extinderea perioadei de tranziţie post-Brexit dincolo de cele 21 de luni propuse pentru discuţiile privind facilitarea viitoarelor relaţii comerciale.





Negociatorul pentru Brexit al Uniunii Europene a declarat că „avem nevoie de mult timp, mult mai mult timp şi vom continua să lucrăm în următoarele săptămâni”.





În ciuda lipsei progresului privind această temă, summitul a avut parte de o atmoseră pozitivă. May a vorbit despre „munca intensivă din următoarele săptămâni şi luni” pentru a ajunge la un acord care să evite o despărţire tumultoasă. Un acord trebuie încheiat curând, astfel încât parlamentele să aibă timp să-şi dea verdictul.





Parlamentul britanic trebuie să aprobe fără echivoc acordul privind Brexitul la care guvernul va ajunge cu Uniunea Europeană sau va risca să creeze incertitudine pentru mediul de afaceri şi cetăţeni, a anunţat ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, scrie Reuters.





„După ce acordul este prezentat parlamentului, procedura prin care este votat trebuie să permită o decizie fără echivoc şi una care să fie clară pentru publicul britanic”, a afirmat Raab într-o scrisoare trimisă Comitetului pentru Procedură Parlamentară.





„Orice altceva în afară de o aprobare clară a acordului va aduce incertitudine pentru mediul de afaceri, consumatori şi cetăţeni”, a adăugat Raab.





Comentariile sale fac referire la votul privind potenţialul acord la care ar putea ajunge prim-ministrul britanic, Theresa May, cu UE în următoarele săptămâni. Votul ar putea crea diviziuni în Partidul Conservator condus de May şi nu este clar dacă ea are destulă susţinere pentru a trece acordul.

Guvernul trebuie să câştige votul pentru a putea ratifica acordul dar opozanţii ar putea încerca să modifice formulările din acord pentru a crea condiţii în plus pentru aprobarea parlamentului, cum ar fi un al doilea referendum.





Într-un memoriu ataşat scrisorii, guvernul s-a arătat îngrijorat că dacă astfel de amendamente vor fi aprobate, ar bloca procesul de ratificare.





Următorul summit oficial UE - Marea Britanie este programat pentru luna decembrie.