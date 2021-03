Marea Britanie anunţă că jumătate din populaţia adultă a primit prima doză de vaccin anti-COVID-19

"Ieri am vaccinat mai multe persoane ca în nici o altă zi", a scris Matt Hancock pe Twitter.

"Sunt bucuros să spun că am vaccinat jumătate din populaţia adultă din UK. Vaccinarea este o poveste naţională de succes şi singura cale de a scăpa de pandemie. Când eşti sunat, fă vaccinul", a mai spus el.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK 🇬🇧



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV