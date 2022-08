LIVE TEXT | Război în Ucraina. Peste zece milioane de persoane au plecat din Ucraina. Peste o treime s-au întors. Explozie la un gazoduct din Karelia

UPDATE 05.40 Forţele ruse folosesc probabil centrala nucleară (CNE) Zaporijia din Enerhodar pentru a provoca temeri în Occident cu privire la un dezastru nuclear în Ucraina, probabil într-un efort de a degrada voinţa occidentală de a oferi sprijin militar unei contraofensive ucrainene.

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat pe 3 august că centrala nucleară (CNP) Zaporijia din Ucraina, care este ocupată în prezent de forţele ruse, este „complet scăpată de sub control” şi că „fiecare principiu al siguranţei nucleare a fost încălcat” la uzină. El a avertizat că forţele ruse nu respectă integritatea fizică a centralei şi a cerut Rusiei şi Ucrainei să faciliteze rapid vizita AIEA la complex. Şeful Administraţiei Ocupaţiei Ruse Zaporijia, Evgeniy Balitskyi, a răspuns că AIEA a fost binevenită la fabrică: „Suntem gata să arătăm cum o păzeşte armata rusă astăzi şi cum Ucraina, care primeşte arme din Vest, foloseşte aceste arme, inclusiv drone, pentru a ataca centrala nucleară, comportându-se ca o maimuţă cu o grenadă.” Oficialii ruşi consideră că Ucraina foloseşte în mod iresponsabil armele furnizate de Occident şi riscă un dezastru nuclear. Teza este folosită pentru a descuraja statele occidentale şi alte state aliate să ofere sprijin militar suplimentar pentru contraofensiva sudică a Ucrainei.

Forţele ruse din jurul CNE au atacat poziţiile ucrainene din Nikopol şi în alte părţi în ultimele săptămâni, punând Ucraina în mod intenţionat într-o poziţie dificilă - fie Ucraina răspunde cu foc, riscând condamnarea internaţională şi un incident nuclear (ceea ce forţele ucrainene este puţin probabil să facă), fie forţele ucrainene permit forţelor ruse să continue să tragă asupra poziţiilor ucrainene dintr-o „zonă sigură” eficientă. Primarul ucrainean al oraşului Enerhodar, Dmytro Orlov, a raportat pe 3 august că forţele ruse au lansat rachete asupra Enerhodar din satele învecinate pentru a acuza în mod fals forţele ucrainene că bombardează Enerhodar şi pun în pericol NPP.

ISW a evaluat pe 21 iulie că forţele ruse ar putea depozita echipamente militare grele în centrala nucleară Zaporijia (NPP) din Enerhodar pentru a o proteja de atacurile ucrainene. Forţele ruse au organizat, de asemenea, atacuri cu steag fals în jurul Enerhodar de la începutul lunii iulie, aşa cum a raportat anterior ISW.

UPDATE 04.25 Forţele ruse probabil au incendiat complexul închisorii în care era deţinuţi prizonierii de război ucraineni din regiunea Doneţk ocupată

Forţele ruse au acuzat Ucraina pentru o presupusă lovitură de precizie folosind echipament militar furnizat de Occident, fapt care ar putea descuraja sprijinul militar suplimentar din Occident pentru Ucraina.

Direcţia Principală de Informaţii Militare (GUR) ucraineană a raportat că a stabilit că Grupul Wagner a incendiat în mod deliberat complexul închisorii pe 28 iulie. Acest raport este în concordanţă cu pagubele observabile în videoclipurile furnizate de Rusia de la faţa locului. GUR a raportat că forţele Wagner au „minat” clădirea cu substanţe inflamabile nespecificate, ceea ce a dus la o răspândire rapidă a focului în întreaga clădire. Imaginile furnizate de Rusia şi imaginile comerciale prin satelit din colonie au arătat că pereţii clădirii au fost arşi, dar încă stau în picioare şi nu au scos la iveală cratere de obuze sau alţi indicatori care să corespundă unei lovituri de artilerie.

ISW a arătat şi anterior că imaginile de la faţa locului arată că atacul a deteriorat doar o clădire, nu a prăbuşit pereţii acelei clădiri şi nu a lăsat niciun crater în apropiere, sugerând foarte puternic că distrugerea închisorii a fost rezultatul fie a unei lovituri de precizie, fie a unei substanţe incendiare sau explozive plantat în interior. Oficialii ruşi au susţinut anterior că decesele prizonierilor de război au fost rezultatul unei lovituri HIMARS ucrainene, probabil ca o componentă a operaţiunii de dezinformare ruse în curs, în încercarea de a descuraja SUA să continue să furnizeze Ucrainei sisteme HIMARS.

UPDATE 03.46 Şapte avioane ruseşti au fost doborâte deasupra Kievului în 11 minute: un artilerist antiaerian a dezvăluit detaliile operaţiunii

Cea mai dificilă lună din timpul războiului pe scară largă cu Rusia a fost februarie, când aeronavele şi forţele terestre ruseşti au atacat cu putere Kievul.

Lt. colonel Denys Smazhnyi, un trăgător antiaerian al Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate Ucrainene, a povestit despre acest lucru într-un interviu pentru TSN. Potrivit acestuia, prima lună a războiului a fost o schimbare continuă, cu atacuri constante din partea inamicului.

"Nu au fost pauze. Atacul asupra Kievului s-a încheiat, a început pe direcţia Izyum. Apoi s-a încheiat atacul pe direcţia Izyum a început atacul asupra Odesei. Şi tot aşa", spune luptătorul. El a vorbit şi despre succesul Forţelor Aeriene în apărarea capitalei Ucrainei.

"Kiev. A avut loc un atac masiv atât la sol, cât şi pe cer. În 11 minute, 7 avioane au fost doborâte, aproape toată escadrila „s-a întins pe sol”! S-a părut că a fost un atac al ultimei speranţe. S-au apropiat de zona afectată, i-am „trântit”. Am distrus multe avioane atunci, iar după aceea s-au oprit atacurile aeriene asupra Kievului”, îşi aminteşte Smazhny.

UPDATE 02.31 "Ucraina este în flăcări. Aşa arată acum linia frontului ucrainean şi graniţa cu Rusia", scrie fotograful Evgeniy Maloletka.

Prima fotografie îl surprinde pe fotograf fugind de un incendiu într-un câmp, incendiu care a început după bombardarea zonei de trupele ruse.

UPDATE 01.22 Ieri dimineaţă, a avut loc o explozie în Karelia ca urmare a unei găuri apărute în gazoductul Volhov-Petrozavodsk. Nu au fost victime.

UPDATE 00.39 Peste zece milioane de persoane (10.350.489) au plecat din Ucraina după 24 februarie, conform datelor Oficiului Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi.

În acelaşi timp, 4.272.233 de persoane au intrat în Ucraina în aceeaşi perioadă.

ŞTIRE INIŢIALĂ În timpul zilei de ieri, Forţele Armate ale Ucrainei au distrus două obuziere, două mortiere şi o dronă de recunoaştere a Federaţiei Ruse

Comandamentul Operaţional „Sud” a comunicat printr-o postare pe Facebook distrugerea a 31 de invadatori ruşi şi a echipamentele acestora. Situaţia în zona operaţională este dificilă şi tensionată.

„Inamicul continuă să desfăşoare acţiuni ostile pe linia de apărare ocupată. Pentru a preveni înaintarea trupelor noastre şi a restabili poziţia pierdută, sunt aduse noi trupe ruse în direcţia Kryvorizka prin transferului de unităţi din Armata Districtului Militar de Est”, se spune în postare.

După ce au mobilizat mai multe trupe folosind vehicule blindate, ocupanţii au încercat să efectueze atacuri în două direcţii: Biloghirka - Andriivka şi Sukhy Stavok - Bila Krynytsia. Cu toate acestea, în încercarea de a restabili poziţia pierdută, inamicul nu a reuşit şi s-a retras.

"În schimb, aviaţia inamică a devenit mai activă. Două perechi de avioane de atac Su-25 au atacat zonele populate din districtul Berislav. Inamicul a atacat poziţiile noastre de cinci ori cu perechi de elicoptere. Nu au fost pierderi", se spune în mesaj.

În plus, se observă că, în mijlocul zilei, periferia de sud a oraşului Kostroma a fost atacată cu rachete Grad. O persoană a murit, una a fost rănită, trei case particulare şi linii electrice au fost avariate.

„Avioanele noastre au lovit două centre întărite inamice în districtele Blagodatny şi Pravdyny”, a menţionat Comandamentul. În urma misiunilor de tragere ale unităţilor de rachete şi artilerie, au fost înregistrate următoarele pierderi inamice: 31 de ocupanţi, un tanc T-72, obuziere „Gvozdika” şi „Msta-B”, două mortiere, trei unităţi de echipamente blindate şi auto, precum şi o dronă de recunoaştere.

"A fost confirmat că postul de comandă al Corpului 22 de Armată al Forţelor de Coastă a Flotei Ruse de la Marea Neagră a fost distrus în Chornobayivka. Totalitatea pierderilor inamice este încă investigată", se arată în postare.

În plus, se observă că flota inamică din Marea Neagră nu a suferit nicio modificare. Continuă să se ascundă în zone sigure pentru rachete şi să ţină la dispoziţie două nave port-rachete cu 16 rachete şi trei nave mari de desant.

Vă reamintim că ocupanţii au lovit regiunea Dnipropetrovsk cu „Uragane”: zeci de case au fost lovite şi avariate.