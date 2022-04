LIVE TEXT | Război în Ucraina. Noi explozii la Odesa. O dronă spion a fost doborâtă deasupra mării. Ucrainenii ar fi distrus o altă navă militară rusă

UPDATE 07.20 Hackerii guvernului rus au efectuat mai multe operaţiuni cibernetice împotriva Ucrainei care au părut să sprijine atacurile militare ale Moscovei şi campaniile de propagandă online, a afirmat Microsoft într-un raport publicat miercuri, transmite Reuters.

Intruziunile raportate, dintre care unele nu au fost dezvăluite anterior, sugerează că hackingul a jucat un rol mai important în conflict decât ceea ce a fost cunoscut public.

Atacul digital, despre care Microsoft a spus că a început cu un an înainte de invazia Rusiei din 24 februarie, ar fi pus bazele diferitelor misiuni militare pe teritoriul devastat de război, au descoperit cercetătorii.

Între 23 februarie şi 8 aprilie, Microsoft a observat un total de 37 de atacuri cibernetice distructive ruseşti în interiorul Ucrainei.

UPDATE 06.20 Regiunea Herson din Ucraina va trece la rublă de la 1 mai, transmite presa de stat rusă, care îl citează pe vicepreşedintelele Administraţiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, potrivit CNN.

Vicepreşedintele Administraţiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, a declarat agenţiei de presă RIA-Novosti că perioada de tranziţie va dura până la patru luni în care vor fi în circulaţie atât rubla rusă, cât şi grivna ucraineană. După aceea, va avea loc o tranziţie completă la rublă.

Forţele ruse au instalat marţi un nou guvern local în Herson.

Instalarea a avut loc la câteva zile după ce forţele ruse au preluat controlul asupra clădirii Consiliului oraşului Herson, înlăturând guvernul ales şi înlocuindu-i apărarea cu trupe militare ruse.

UPDATE 05.37 Ucrainenii trebuie să facă totul pentru a se proteja de agresiunea rusă, spune şeful diplomaţiei americane. Anthony Blinken consideră că în războiul cu Rusia, Ucraina trebuie să-şi aleagă propria tactică, conform CNBC. Dacă Ucraina ar trebui să acţioneze în afara graniţelor sale în timpul războiului cu Federaţia Rusă este o problemă la care doar Ucraina trebuie să răspundă.Potrivit acestuia, cetăţenii Ucrainei trebuie să facă totul pentru a se proteja de agresiunea rusă.

"O problemă separată este dacă ucrainenii ar trebui să întreprindă acţiuni care depăşesc graniţele lor. Părerea mea este că este vital pentru ei să facă totul pentru a se proteja de agresiunea rusă. Şi alegerea tacticii în acest caz este propria lor decizie". , - a spus diplomatul american.

UPDATE 04.02 Mii de păsări şi animale au murit în regiunea Odesa din cauza pesticidelor, a anunţat Ivan Rusev, angajat al Parcului Naţional Limanurile Tuzla. În special, în partea ucraineană a Basarabiei, în unele zone în care au existat colonii perene de păsări, acum aproape că nu mai există păsări.

„După estimările noastre, au murit peste 5.000 de păsări şi nu numai păsări (este imposibil să-i numărăm pe toţi, pentru că sunt distruşi de prădători noaptea). Au murit şi bufniţe, iepuri, sute şi sute de porumbei sălbatici... noi mostre colectate de la păsările moarte au fost trimise Serviciului Alimentar de Stat. Şi aici, în sfârşit, am primit răspunsul. Motivul morţii în masă a păsărilor - pesticide organoclorurate ", - a raportat Rusev.

Potrivit acestuia, informaţiile despre moartea păsărilor şi a lupilor au venit dintr-o zonă mare din sudul Ucrainei, unde există exploataţii agricole care folosesc pesticide pe scară largă. În special, lupii au murit pe câmpurile din apropierea gropii de gunoi Tarutyn - prădătorii erau otrăviţi mâncând rozătoare otrăvite. Peste tot, principala cauză a morţii animalelor este utilizarea de către fermieri a pesticidelor organoclorate, ca otravă împotriva rozătoarelor şi pentru prelucrarea cerealelor.

UPDATE 03.24 În Federaţia Rusă, pe teritoriul Krasnoyarsk, autorităţile au permis furtul de cereale din partea regiunii Herson, capturate de ruşi. Această decizie a fost luată aproape în unanimitate de deputaţi în timpul unei reuniuni a Adunării Legislative a Teritoriului Krasnoyarsk.

„Deputaţii la şedinţă au susţinut aproape în unanimitate decizia de a importa cereale din regiunea Herson, care a intrat parţial sub controlul Forţelor Armate Ruse...”, - au arătat reprezentanţii ţării agresoare.

Legiuitorul a explicat necesitatea implementării unei astfel de decizii prin faptul că în Rusia, din cauza sancţiunilor, există o lipsă acută de cereale şi legume.

„... exproprierea surplusului din recoltele de anul trecut ale fermierilor din regiunea Herson va fi unul dintre instrumentele de ajutorare a întreprinderilor mici, a cooperativelor de consumatori”, se arată în comunicat.

Vladislav Zyryanov, şeful comisiei pentru afaceri rurale şi politică agro-industrială, a declarat că experienţa Teritoriului Krasnoyarsk ar putea fi implementată „cu succes” în alte regiuni ruseşti în viitor.

UPDATE 02.41 Dacă autorităţile Federaţiei Ruse stabilesc controlul asupra oraşului Mariupol, vor putea construi un coridor terestru din Crimeea ocupată până în regiunea Doneţk. Ucraina va rămâne fără un port foarte important, iar Rusia va beneficia în multe privinţe, a declarat pentru Deutsche Welle, Walter Feichtinger, general austriac şi fost şef al Institutului pentru Consolidarea Păcii şi Managementul Conflictelor din cadrul Academiei Naţionale de Apărare a Austriei . .

Potrivit acestuia, dacă Mariupol va fi capturat, partea rusă va deţine controlul asupra unei mari zone continue de la Herson, prin Mariupol, până în regiunea Doneţk şi regiunea Lugansk.

"... Şi datorită acestui lucru, va putea exercita o presiune politică enormă. Este posibil ca acesta să fie scopul său pentru următoarea etapă, în care să se poată gândi nu doar la negocieri, ci şi la discuţii de pace", spuse expertul.

UPDATE 02.24 Statele Unite au furnizat deja mai mult de jumătate din cele nouăzeci de obuziere de 155 mm promise Ucrainei . Armele au ajuns în ţară, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby. El a mai spus că faza iniţială de pregătire pentru 50 de soldaţi ucraineni a fost finalizată în această săptămână.

The United States has already supplied more than half of the promised ninety 155 mm howitzers to #Ukraine. The weapons have arrived in the country, Pentagon spokesman John Kirby said.



He also said that initial phase of training for 50 Ukrainian soldiers was completed this week. pic.twitter.com/DPkZmhp2KZ — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022

UPDATE 02.05 „În Zona Operaţională a Mării Negre, un grup de nave din Flota Rusă a Mării Negre, dotată cu submarine rămâne gata să lanseze lovituri cu rachete asupra Ucrainei”, a anunţat purtîtorul de cuvânat al comandamentului operaţional „Sud” al Forţelor Armate ale Ucrainei, Vladislav Nazarov.

UPDATE 01.00 Noi explozii la Odesa. O dronă spion a fost doborâtă deasupra mării, miercuri, 27 aprilie. Incidentul a fost raportat jurnaliştilor prin centrul de presă al Forţelor de Securitate şi Apărare din sudul Ucrainei. Se observă că inamicul continuă recunoaşterea aeriană pentru a lansa în continuare lovituri cu rachete.

UPDATE 00.39 „În cursul zilei de 27 aprilie, unităţile Forţelor de Rachete Antiaeriene ale Forţelor Aeriene şi ale Forţelor Terestre au lovit opt ​​ţinte aeriene”, a raportat comandamentul Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei. E vorba de un avion (probabil un Su-34), o rachetă de croazieră şi şase drone operaţionale şi tactice.

UPDATE 00.05 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a cerut crearea unui tribunal internaţional care să investigheze crimele comise de conducerea rusă, precum şi utilizarea bunurilor confiscate ale oligarhilor ruşi pentru nevoile refugiaţilor ucraineni.

Parliamentary Assembly of the Council of #Europe called for the creation of an international tribunal to investigate crimes committed by the #Russian leadership, as well as the use of confiscated assets of Russian oligarchs for the needs of #Ukrainian refugees. pic.twitter.com/U2kcuqDAQJ — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022

UPDATE 00.01 Consilierul Preşedintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovich, a spus că armata ucraineană ar fi distrus o altă navă rusească aseară. Cu toate acestea, datele trebuie încă să fie confirmate. Declaraţia a fost făcută de Arestovich în timpul tradiţionalului său briefing de seară despre situaţia de pe front.

„Unii spun că există deja 9 nave [ambarcaţiuni] după această seară. Aceste informaţii trebuie clarificate”.

Ultima navă distrusă de Forţele Armate Ucrainiene şi confirmată a fost crucişătorul Moskva (Moscova), nava amiral a Flotei Mării Negre. În urmă cu două săptămâni, a fost lovită de rachetele ucrainene Neptun. Moskva a fost avariată, a luat foc, iar mai târziu s-a răsturnat şi s-a scufundat . Potrivit declaraţiei mamei unuia dintre marinarii care se afla pe „Moscova”, 40 de ocupanţi ruşi au fost ucişi în bombardarea crucişătorului.

UPDATE 23.10 Mikhail Podoliak, consilier în cadrul Preşedinţiei Ucrainei, a spus că intensitatea „demilitarizării” zonelor de graniţă ale Rusiei va creşte semnificativ în săptămânile următoare. El a declarat acest lucru în cadrul teletonului de informare.

„Această invazie durează de mai bine de două luni şi nu îi vedem sfârşitul; îl vom vedea mai târziu, dar în interesul Ucrainei. O asemenea intensitate a conflictului se va reflecta cu siguranţă în zonele de graniţă ale Rusiei. Depozitele vor exploda acolo. Şi nu va face decât să se adâncească „intensitatea „demilitarizării” în Rusia, în special în zonele de frontieră, după părerea mea", a spus Podoliak.

"Aceste depozite şi aceste baze de combustibili şi lubrifianţi - toate acestea vor fi o consecinţă, vor fi plăţile datoriilor pe care Rusia începe să le plătească pentru război", - a spus consilierul şefului OP.

UPDATE 22.23 Mykhailo Podoliak, consilier în cadrul Preşedinţiei Ucrainei, a declarat că în regiunile Odesa şi Viniţa „totul este gândit” în ceea ce priveşte apărarea, conducerea ucraineană înţelegând riscurile legate de Transnistria. El a declarat acest lucru în cadrul teletonului de informare.

"Conducerea politică şi militară de vârf a Ucrainei înţelege clar riscurile pe care Rusia le induce astăzi. Transnistria a fost întotdeauna văzută ca o rampă de lansare, de unde pot veni anumite riscuri pentru noi, pentru regiunile Odesa şi Vinnytsia", a spus Podoliak. El a subliniat că în aceste zone „totul este gândit” în ceea ce priveşte apărarea şi culegerea de informaţii.

"Dar Transnistria nu este Federaţia Rusă, există un anumit contingent de 1,5-2 mii de ruşi, dintre care 500-600 sunt ruşi, iar restul sunt localnici. Şi localnicii au fost integraţi în comunitatea europeană prin Moldova; s-au bucurat de beneficiile spaţiului deschis; se puteau muta prin Moldova, vindeau produse Moldovei”, a spus consilierul şefului PO. Prin urmare, în opinia sa, pentru Transnistria, implicarea activă în războiul din Ucraina va însemna izolarea totală.

UPDATE 21.46 Inamicul continuă să încerce să ajungă la graniţa administrativă a regiunii Herson, dar armata ucraineană opreşte sau încetineşte ofensiva inamicului. Acest lucru a fost anunţat de consilierul din cadrul Preşedinţiei Ucrainei, Oleksiy Arestovych în timpul unei conferinţe de presă.

"Inamicul continuă să încerce să ajungă la graniţele regiunii Herson. Nu reuşeşte", a spus el.

Arestovici a subliniat că, datorită unei combinaţii foarte eficiente de recunoaşteri în forţă şi de mijloace de distrugere (avioane, artilerie), armata ucraineană provoacă „lovituri iscusite şi de mare succes” asupra zonelor de concentrare ale inamicului, asupra posturilor sale de comandă şi asupra depozitelor de muniţii. Potrivit lui, acest lucru permite în mod eficient perturbarea ritmului ofensivei inamicului, încetinirea acesteia şi oprirea în unele zone.

„Aceeaşi imagine este în direcţia Huliaipil, în direcţia Zaporoje, unde inamicul şi-a încetinit semnificativ mişcarea, iar în unele zone nu se mişcă deloc”, - a adăugat consilierul şefului OP.

După cum a raportat UNIAN, Ministerul Apărării al Ucrainei se aşteaptă să intensifice luptele în zonele Kryvyi Rih şi Mykolayiv .

UPDATE 21.24 Secretarul general al ONU Antonio Guterres a sosit miercuri în Ucraina, în cadrul primei sale vizite de la începutul invaziei ruse, la 24 februarie, anunţă el într-un mesaj postat pe Twitter.

”Am ajuns în Ucraina, după ce-am fost la Moscova”, scrie el.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Antonio Guterres anunţă că vrea ”să ne continuăm acţiunea în vederea unei extinderi a susţinerii umanitare şi asigurării evacuării civililor din zone de luptă”.

Secretarul general al ONU urmează să efectueze joi dimineaţa o vizită la Borodianka, Irpin şi Bucea - teatre ale unor atrocităţi în tmpul ocupaţiei ruse, în martie.

Antnio Guterres urmează să se întâlnească apoi cu ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 20.00 Peste 600 de civili şi soldaţi răniţi sunt blocaţi în oţelăria Azovstol, fără hrană şi medicamente, conform unui comandant ucrainean din oraşul asediat Mariupol.

Serghei Volîna, comandantul interimar al brigăzii a 36-a marină, a precizat că nu există medicamente şi nici condiţii de tratament pentru persoanele rănite. De asemenea, el a subliniat că printre persoane se numără şi copii care trăiesc în condiţii insalubre şi au rămas fără hrană şi apă. El a lansat un apel urgent pentru evacuarea civililor în stil Dunkerque a trupelor şi civililor din Mariupol.

Situation in Mariupol Azovstal growing more dire. Marine commander Serhiy Volyna says ~600 wounded troops in serious condition, w/o meds, in unsanitary conditions; 100s of civilians including many kids, people with disabilities underground. They’re running out of food and water. pic.twitter.com/MaHdsByoBH — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 27, 2022

UPDATE 18.06 Preşedintele rus Vladimir Putin a ameninţat din nou că orice amestec din partea altor ţări în războiul din Ucraina va primi un răspuns prompt din partea Rusiei.

Liderul de la Kremlin a lansat acest avertisment adresându-se legislativului său: „Dacă cineva încearcă să intervină din exterior în Ucraina vom avea un răspuns fulgerător. Avem toate mijloacele să răspundem, pe care nimeni nu le mai are. Şi nu ne vom mulţumi să ne lăudăm cu ele, le vom şi folosi dacă e necesar”.

UPDATE 17.51 Putin şi Guterres nu au încheiat vreun acord ”concret” în vederea participării ONU sau CICR la o evacuare a civililor din oţelăria Azovstal, anunţă Kremlinul, după ce ONU anunţă un ”acord de principiu”

”Niciun acord concret nu s-a încheiat” în vederea implicării ONU sau Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) într-o evacuare a unor civili de la oţelăria Azovstal, în Mariupol, în cadrul unei întâlniri a preşedintelui rus Vladimir Putin cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, a anunţat Kremlinul, relatează AFP.

ONU a anunţat marţi că preşedintele rus Vladimir Purtin şi-a dat un ”acord de principiu” în acest subiect.

”Acest subiect a fost evocat efectiv de către domnul Guterres şi va fi dezvoltat în continuare”, a declarat pur şi simplu un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile ruse de presă.

UPDATE 17.44 Rusia interzice intrarea pe teritoriul său a 287 de deputaţi britanici, despre care afirmă că au luat parte activ la fixarea sancţiunilor contra sa din cauza „operaţiunii militare speciale” în Ucraina.

Măsura a fost anunţată miercuri, şi vizează 287 de membri ai Camerei Comunelor din Marea Britanie, relatează Reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat într-un comunicat că hotărârea a fost luată ca replică la decizia Marii Britanii din 11 martie de a pedepsi 386 de membri ai Dumei Ruse, camera inferioară a Parlamentului rus, care şi-au arătat sprijinul acordat regiunilor separatiste Luhansk şi Doneţk, conform agenţiei Interfax, scrie The Guardian.

UPDATE 17.21 Igor Volobuev, vicepreşedintele băncii ruseşti Gazprombank, a afirmat că a părăsit Rusia pentru a lupta alături de trupele ucrainene, relatează The Moscow Times.

Volobuev a afirmat pentru Insider şi liga.net că a plecat din Rusia pe 2 martie şi s-a alăturat trupelor de apărare teritorială ale Ucrainei.

„Nu am putut urmări de pe margine ce făcea Rusia în ţara mea", a afirmat vicepreşedintele Gazprombank într-un interviu publicat marţi seară, conform The Moscow Times. Igor Volobuev s-a născut în oraşul ucrainean Okhtirka, situat în nord-estul Ucrainei.

„Ruşii îmi omorau tatăl, cunoştinţele şi prietenii apropiaţi. Tatăl meu a locuit într-un subsol rece timp de o lună. Oamenii pe care i-am cunoscut încă din copilărie mi-au spus că le este ruşine de mine”, a mai adăugat Volobuev.

Igor Volobuev, 50 de ani, a afirmat că a fost demis după ce a plecat din Rusia, încheindu-şi cariera de 33 de ani în cadrul companiilor asociate cu Gazprom.

„Trevor, un fost puşcaş marin, a fost eliberat din închisoare în Rusia”, anunţă într-un comunicat şeful statului american.

„Negocierile care ne-au permis să-l aducem pe Trevor acasă au necesitat decizii dificile, pe care nu le iau în neserios”, adaugă el.

„Întoarcerea sa teafăr şi nevătămat dovedeşte prioritatea pe care administraţia mea o acordă repatrierii americanilor reţinuţi ostatici şi încarceraţi pe nedrept în străinătate”, subliniază el.

UPDATE 14.15 cu privire la posibilitatea ca Moscova să decidă împingerea ofensivei spre sud-vestul Ucrainei pentru a ajunge în Transnistria, unde se află forţe ruse,relatează Moscow Times. Analiştii militari sunt sceptici cu privire la posibilitatea ca Moscova să decidă împingerea ofensivei spre sud-vestul Ucrainei pentru a ajunge în Transnistria, unde se află forţe ruse,relatează Moscow Times.

Este o perspectivă care s-a conturat în lumina evoluţiilor de pe câmpul de luptă, după atacurile recente cu rachete asupra Odessei, declaraţiile unui general rus privind deschiderea unui culoar spre entitatea separatistă pro-rusă din Republica Moldova, dar şi o serie de explozii în Transnistria ce au avut loc în doar 24 de ore.

Analiştii militari spun însă că şi dacă ar exista realmente un asemenea plan al Rusiei acesta nu este momentan fezabil din pricina dificultăţilor logistice şi a concentrării forţelor şi echipamentelor în estul Ucrainei.

„Şansele ca ei să reuşească să avanseze şi să-şi croiască drum spre Odessa şi Transnistria sunt destul de firave. Probabil că ar fi ucişi cu toţii dacă ar încerca asta”, spune Sam Cranny-Evans, de la centrul de reflecţie londonez Royal United Services Institute.

În prezen,t forţele ruse sunt concentrate pe eforturile de a încercui forţele ucrainiene din estul ţării, lovind din nord dinspre oraşul port Mariupol şi în sud dinspre oraşul Izium.

Potrivit analiştilor, în perspectiva unei „bătălii pentru Donbas” îndârjite şi prelungite, şi dacă ar lua în calcul să-şi extindă ofensiva în direcţia Moldovei, pornind din Hersonul ocupat, Moscova ar avea puţine mijloace să facă asta.

UPDATE 13.29 Kremlinul respinge acuzaţia formulată de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit căreia Rusia foloseşte aprovizionarea cu gaze naturale ca instrument de şantaj, după ce gigantul energetic rus Gazprom a oprit exporturile de gaze către Polonia şi Bulgaria, relatează The Guardian.

Rusia este un furnizor de energie de încredere şi nu se angajează în şantaj, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a refuzat să spună câte ţări au acceptat să treacă la sistemul de plată a livrărilor de gaze naturale în ruble, în conformitate cu un decret emis în luna martie de preşedintele rus Vladimir Putin.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a condamnat Rusia pentru că a încercat să ”şantajeze” Europa. În plus, von der Leyen a calificat decizia Gazprom drept ”nejustificată şi inacceptabilă”, şi a dat asigurări că Uniunea Europeană a elaborat planuri de urgenţă pentru astfel de scenarii şi colaborează cu statele membre şi alţi parteneri internaţionali să asigure fluxuri alternative, precum şi securitatea aprovizionării cu energie.

UPDATE 12.44 Soldaţii Forţelor Armate ale Ucrainei au lansat un atac ţintit asupra poziţiilor armatei Federaţiei Ruse de pe Insula Şerpilor. Datorită acestui fapt, a fost posibilă distrugerea sistemului de rachete antiaeriene Strela-10, se arată într-o informare făcut în dimineaţa zilei de 27 aprilie de către comandamentul Armatei Ucrainene, citat de zn.ua.

„În zona operaţională a Mării Negre, forţele noastre au lovit poziţii ostile pe Insula Şerpilor. Lovitură fixă ​​în centrul de control, distrugerea sistemului de rachete antiaeriene „Strela-10”. Pierderile «raşiştilor» sunt în curs de identificare”, se spune în mesaj.

Citeşte şi: Zelenski arată cu degetul spre serviciile secrete ruseşti pentru provocările din Transnistria. Consilier prezidenţial: Se poate rezolva „cât ai pocni din degete”

UPDATE 12.20 Forţele ruse invadatoare intenţionează să organizeze referendumuri pentru a stabili "republici populare" în zonele ocupate din sudul Ucrainei. Putin să vrea să dezvăluie o serie de noi "republici populare" "independente" ca parte a unei sărbători de Ziua Victoriei.

Mulţi civili fug din Herson, oraş situat în sudul Ucrainei, înainte de începerea, miercuri, a ceea ce liderii ucraineni au numit un referendum fals organizat de Rusia.

UPDATE 12.01 Ministerul rus al Apărării a anunţat că rachetele sale de tip Kalibr au atacat un depozit de armament din regiunea Zaporijie din Ucraina, unde se află arme din Statele Unite şi din state europene, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării susţine că forţele sale aeriene au distrus 59 de ţinte militare ucrainene noaptea trecută.

Rachetele au ”distrus hangare cu un lot mare de arme şi muniţie străine furnizate trupelor ucrainene de către Statele Unite şi ţările europene”, a adăugat ministerul.

UPDATE 11.32 Forţele armate ucrainene au recunoscut că au pierdut câteva oraşe şi sate din regiunile de est, în timp ce Rusia îşi intensifică ofensiva terestră. De asemenea, lupte grele sunt în desfăşurare pe trei fronturi pentru a împiedica cucerirea regiunilor Doneţk şi Luhansk, forţele ruse fiind consolidate şi reaprovizionate din bazele din interiorul Rusiei, a declarat. miercuri, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, potrivit CNN.

UPDATE 11.04 Primăria Kievului a început demolarea unui monument din epoca sovietică care marca „prietenia” dintre Ucraina şi Rusia. În plus, prevede să dărâme alte 60 de monumente şi să redenumească 460 de străzi ce au legături cu Rusia. Acţiunea vine după mai bine de două luni de la ziua în care Vladimir Putin a declanşat un război la scară largă împotriva Ucrainei.

🇺🇦Ukrainians have reached the Soviet monument under the Arch of Friendship of Peoples in Kiev. It is being dismantled. pic.twitter.com/eIuKYWY3cD — Chebureki Vibes (@PelmeniPusha) April 26, 2022

UPDATE 10.39 Şeful statelor majore reunite ale armatei americane, generalul Mark Milley, a declarat într-un interviu că întreaga ordine globală de după Al Doilea Război Mondial este în pericol, dacă Rusia nu plăteşte un preţ pentru invazia Ucrainei.

„Dacă această agresiune este permisă, dacă Rusia nu plăteşte un preţ, aşa-numita ordine internaţională va fi abandonată şi vom intra într-o perioadă de instabilitate mărită”. Generalul Milley a spus că în joc este sistemul de securitate internaţională, în vigoare de 78 de ani, care a împiedicat un război între marile puteri, pornind de la premisa că ţările mari nu declanşează agresiuni militare împotriva altora mai mici, cum se întâmplă acum cu agresiunea rusă în Ucraina, care nu a fost provocată.

UPDATE 10.32 Ministerul rus al Apărării a ameninţat oficialii occidentali care se deplasează în capitala Ucrainei că armata rusă va ataca oraşul, conform publicaţiei Bild.

Ministrul rus Serghei Şoigu a ameninţat oficialii străini care vin în Kiev în această perioadă: „Armata rusă este în aşteptare 24 de ore din 24 şi poate lansa oricând lovituri asupra centrelor decizionale din Kiev cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acţiune”, a transmis el. „Nu ar fi neapărat o problemă dacă reprezentanţii ţărilor occidentale ar fi prezenţi”, a continuat oficialul rus.

UPDATE 10.06 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este de părere că Federaţia Rusă încearcă să destabilizeze situaţia în regiunea Transnistria, însă forţele armate ale Ucrainei sunt pregătite pentru o posibilă astfel de ofensivă a Rusiei, informează site-ul preşedinţiei, president.gov.ua.

După o întâlnire cu directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafael Grossi, Zelenski le-a declarat jurnaliştilor că este de aceeaşi părere cu Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, în ceea ce priveşte situaţia actuală în regiune. El a spus că a discutat problema şi cu premierul român Nicolae Ciucă, marţi, la Kiev.

“Înţelegem clar că acesta este unul dintre paşii Federaţiei Ruse. Acolo acţionează serviciile speciale. Nu este vorba doar de fake news. Scopul este evident – destabilizarea situaţiei în regiune, ameninţarea Moldovei. Ei ar trebui să ştie că dacă Moldova susţine Ucraina, vor exista anumiţi paşi”, a afirmat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina ştie că trupele ruse, prezente în teritoriu de mulţi ani, sunt pregătite tot timpul pentru a acţiona. “Însă noi le înţelegem capabilităţile. Forţele Armate ale Ucrainei sunt pregătite şi nu se tem de ei”, a mai spus Volodimir Zelesnki.

UPDATE 10.02 Reprezentanţii de la Varşovia spun că se vor descurca fără gazul rusesc după ce Rusia a tăiat livrările către Polonia miercuri dimineaţa, relatează BBC.

Ministrul polonez pentru Climă, Anna Moskwa, a spus că nu este nevoie ca ţara să scoată gaz din rezerve şi că alimentarea pentru clienţi nu va fi tăiată. La rândul său, ministrul adjunct de externe, Marcin Przydacz, a declarat că Polonia s-a pregătit pentru posibilitatea ca Rusia să limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionării. „Sunt destul de sigur că vom reuşi să ne descurcăm”, a spus el pentru BBC.

UPDATE 09.31 Directorul reţelei feroviare ucrainene, Oleksandr Kamîşin, a declarat că o rachetă a lovit pentru a doua zi consecutiv un pod feroviar şi rutier care leagă oraşul-port Odesa de partea de sud-vest a Ucrainei, relatează CNN.

”Astăzi, la ora locală 6:45 dimineaţa, a avut loc un al doilea atac cu rachetă pe acelaşi pod peste estuarul Nistrului în regiunea Odesa”, a spus Kamîşin Nu au fost rănit niciun lucrător feroviar, a mai precizat el. ”Daunele aduse infrastructurii pot fi determinate după alerta aeriană”, a mai afirmat directorul Căilor Ferate Ucrainene. Podul a fost ţinta unui atac cu rachete ruseşti marţi, potrivit autorităţilor oraşului, blocând regiunea, deoarece este singura legătură între sud-vestul Ucrainei şi restul ţării. Lucrările de reparaţii tocmai începuseră când a avut loc atacul de miercuri.

UPDATE 08.40 Ministerul britanic al Apărării consideră că majoritatea loviturilor aeriene ruseşti în Mariupol au fost efectuate cu ajutorul unor bombe neghidate cu cădere liberă, care reduc capacitatea Rusiei de a ţinti în mod eficient atunci când efectuează lovituri.

Conform unei evaluări a Ministerului britanic al Apărării, armata ucraineană a reuşit să păstreze controlul asupra celei mai mari părţi a spaţiului său aerian, ruşii nereuşind să învingă aviaţia şi apărarea anti-aeriană ale Ucrainei.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

UPDATE 07.56 Declaraţiile lui Serghei Lavrov cu privire la un posibil al Treilea Război Mondial în care se prefigurează şi o eventuală utilizare a armelor nucleare au fost criticate de secretarul american al apărării, Lloyd Austin, relatează DPA.

„Am spus de nenumărate ori că genul ăsta de retorică este foarte periculos şi inutil. Nimeni nu vrea să vadă declanşându-se un război nuclear”, a afirmat Austin la finalul unei conferinţe internaţionale privind furnizarea de arme Ucrainei, care a avut loc la baza aeriană americană din Ramstein, Germania.

Citeşte şi: Cum poate fi învinsă Rusia. Explicaţiile unui cunoscut analist politic EXCLUSIV

UPDATE 07.15 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a decorat, marţi, pe angajaţii centralei de la Cernobîl, care “au salvat lumea de o nouă catastrofă”, informează president.gov.ua.

Evenimentul a avut loc la exact 36 de ani de la cea mai gravă catastrofă nucleară din istoria omenirii, în 1986.

“Le suntem recunoscători celor care au salvat lumea de o nouă catastrofă în 2022. Le mulţumesc angajaţilor centralei de la Cernobîl şi celor din zona de excludere, care au muncit, au stat în centrală şi au asigurat o activitate neîntreruptă în condiţii cu adevărat inumane – sub ocupaţie şi având vieţile ameninţate”, a spus Zelenski.

În discursul său de marţi seară, Volodimir Zelesnki a afirmat că este de părere că este necesar un control global asupra faciltăţilor nucleare ale Rusiei, având în vedere ce s-a întâmplat la Cernobîl. “Cred că după tot ce a făcut armata rusă în zona Cernobîl şi la centrala nucreală Zaporojie, nimeni din lume nu se poate simţi în siguranţă ştiind câte de multe facilităţi nucleare, arme nucleare şi tehnologii are statul rus. Dacă Rusia a uitat ce este Cernobîl, înseamnă că este necesar un control global asupra facilităţilor nucleare ale Rusiei şi asupra tehnologiei nucleare a Rusiei”, a subliniat Zelenski.

UPDATE 06.23 Un depozit de muniţie a luat foc în regiunea Belgorod din Rusia, lângă graniţa cu Ucraina. Guvernatorul zonei Vyacheslav Gladkov a scris despre aceasta pe Telegram.

„M-am trezit pe la 3:35 dimineaţa dintr-un sunet puternic asemănător unei explozii. Până acum niciun serviciu municipal şi regional nu a raportat cauza acestui sunet. Căutarea este în desfăşurare, voi raporta rezultatele imediat. În timp ce scriu acest mesaj, s-au mai auzit trei explozii”, a spus el.

⚡️Ammunition depot in Belgorod, Russia catches fire.



Governor of Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov reported early on April 27 that an ammunition depot was on fire near the village of Staraya Nelidovka, less than 20 miles from the Ukrainian border. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 27, 2022

Oficialul a adăugat ulterior că a aflat de la şeful aşezării Golovinsky că un depozit de muniţii încă arde în apropierea satului Stara Nelydivka.

"Nu există distrugeri de clădiri rezidenţiale, case. Nu există victime în rândul populaţiei civile", a spus Gladkov. Canalele Telegram Belgorod distribuie deja în mod activ fotografii şi videoclipuri cu incendiul din depozit.

Stara Nelydivka este situată la câteva zeci de kilometri de graniţa cu Ucraina. Trebuie remarcat faptul că acesta nu este primul incident de acest fel la instalaţiile militare ruseşti din ultima vreme. La 1 aprilie, un depozit de petrol din oraşul Belgorod a luat foc. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a spus atunci că două victime ale incendiului erau muncitori ai depozitului de petrol. Un alt depozit de petrol a luat foc zilele trecute în Bryansk.

UPDATE 04.39 În zona Nikolaev, forţele armate ale Ucrainei au preluat din nou sub control deplin trei aşezări.

Satul Shiroke şi două sate - Novopetrivka şi Lyubyne - se află din nou sub controlul deplin al Forţelor Armate ale Ucrainei, a declarat Anton Geraşcenko, consilier al şefului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, pe canalul său Telegram.El nu a precizat cu exactitate cum au fost luate aşezările sub controlul armatei ucrainene.

„Forţele armate au recâştigat controlul deplin asupra a trei sate la vest de Snihurivka: Shiroke, Lyubyne şi Novopetrivka”, se arată în comunicat.

UPDATE 03.05 Apărătorii Ucrainei au lovit poziţiile ocupanţilor, care se află în Marea Neagră, pe Insula Şerpilor. Soldaţii au lovit punctul de control şi au distrus sistemul de rachete antiaeriene inamic, „Arrow-10”, a raportat comanda operaţională „Sud” pe Facebook .

„… Pierderile totale ale inamicului pentru întreaga zi (în zona comenzii operaţionale „Sud”) sunt: ​​16 militari ruşi, 1️ tanc şi 4️ vehicule, 2️ dintre ele - blindate”, - se spune într-un comunicat.

UPDATE 01.47 Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru o posibilă agresiune rusă de pe teritoriul ocupat al Molodovei. El a spus acest lucru la un briefing comun cu directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Mariano Grossi la Kiev, răspunzând la întrebările reprezentanţilor presei.

„În ceea ce priveşte anumite trupe ruseşti care sunt prezente constant în zona ocupată temporar a Moldovei, şi anume Transnistria, de mulţi, mulţi ani, ştim că sunt în permanentă pregătire. Şi aşteaptă un ordin. Dar le cunoaştem puterea. Iar forţele armate ucrainene sunt pregătite pentru ele şi nu se tem de ele”, a spus Zelensky.

Potrivit preşedintelui ucrainean, acesta este pe deplin de acord cu opinia preşedintelui Republicii Moldova, Maya Sandu, asupra situaţiei actuale.

UPDATE 01.30 Potrivit ONU, numărul refugiaţilor din Ucraina ar putea creşte la 8,3 milioane până la sfârşitul anului 2022. ONU a raportat că peste 5,2 milioane de ucraineni au părăsit deja ţara şi alte 7,7 milioane de oameni au fost forţaţi să-şi părăsească casele şi să plece spre regiuni mai sigure.

According to UN, the number of refugees from #Ukraine could rise to 8.3 million by the end of 2022



The #UN reported that more than 5.2 million Ukrainians have already left the country and another 7.7 million people have been forced to leave their homes and go to safer regions. pic.twitter.com/mGMozldJ20 — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

UPDATE 01.11 Modul de viaţă rusesc se va schimba numai după înfrângerea militară. Acest lucru a fost anunţat în teletonul naţional de consilierul ministrului Afacerilor Interne, Viktor Andrusiv.

"Există un singur mod, justificat istoric, când s-a schimbat modul de viaţă în Rusia: când a avut loc o înfrângere militară. De fiecare dată când Rusia a suferit o înfrângere militară, puterea sa s-a schimbat", a spus el.

„Toţi participanţii la conferinţa de la Rammstein au fost de acord că Rusia trebuie învinsă în Ucraina, armata ei trebuie învinsă aici. Şi numai după ce se va întâmpla acest lucru putem vedea ce procese vor avea loc în Rusia ca urmare a pierderilor teribile pe care le suferă. război”, a spus el.

În urma întâlnirii de la Ramstein, spune Andrusiv, a devenit clar că Ucraina este deja parte a coaliţiei internaţionale anti-ruse. Doar China poate influenţa raportul de putere în confruntare.

„Există înţelegerea că războiul va fi câştigat de coaliţia venită în sprijinul Ucrainei. Există un singur factor periculos, China.Dacă se va decide să sprijine Rusia, conflictul nostru va căpăta o nouă dimensiune în lume. Dar istoria arată că, China nu se asociază niciodată cu cei învinşi Dacă Rusia nu ar fi pierdut, China i-ar fi susţinut de mult.”

UPDATE 00.57 Aproximativ 1.300 de rachete au fost lansate în toată Ucraina începând cu 24 februarie, acelaşi număr rămânând în serviciul Rusiei. Acest lucru a fost anunţat de ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Anna Malyar, la teletonul naţional.

„Conform datelor noastre, rezervele lor s-au redus la mai puţin jumătate, de când au fost utilizate în mod activ în Ucraina. Cifrele aproximative sunt de peste 1.300 de rachete, aproximativ aceleaşi rămân în depozitele militare din Rusia. Acestea sunt rachete aeriene, maritime şi terestre.” a spus ea.

Deoarece componentele ruseşti pentru rachete au fost importate din alte ţări, Rusia nu îşi va putea reface rapid proviziile din cauza sancţiunilor. Cu toate acestea, rachetele rămase vor fi suficiente pentru câteva luni de război.

UPDATE 00.36 Marea Britanie intenţionează să predea Ucrainei rachete moderne cu ghidaj laser din clasa Brimstone în următoarele câteva săptămâni. Acest lucru a fost declarat de secretarul adjunct al Apărării al Regatului Unit, James Gippi. Brimstone este o rachetă aer-sol de înaltă tehnologie, proiectată pentru Forţele Aeriene Britanice. Este echipată cu un cap de orientare radar activ, care permite lovirea unor ţinte în mişcare cu mare precizie. Se raportează că armele sunt planificate să fie livrate în Ucraina până pe 10 mai.

UPDATE 00.12 Presa occidentală a aflat cum a ajutat Washingtonul, Kievul, în primele zile de război. Statele Unite au ajutat Ucraina cu informaţii la începutul unei invazii pe scară largă a Rusiei. Iniţial, invazia rusă a Ucrainei a oferit părţii ucrainiene informaţii detaliate despre când şi unde urmau să sosească bombele şi rachetele ruseşti, ceea ce a ajutat partea ucraineană să elimine aeronavele şi să mute apărarea aeriană din zonele periculoase.

Părţile au făcut schimb de informaţii în timp real, scrie NBC News , citând informaţii de la foşti şi actuali oficiali americani. Potrivit unor surse, datorită schimbului rapid de informaţii, partea ucraineană a reuşit în primele zile să doboare un transportor rusesc în regiunea Kiev, care avea la bord sute de soldaţi, iar acest lucru a ajutat la respingerea atacului inamic asupra aeroportului cheie din Gostomel.

"De la început, am muncit din greu pentru a împărtăşi atât informaţii strategice, cât şi operaţionale cu Ucraina. A fost o activitate eficientă atât la nivel tactic, cât şi la nivel strategic", a spus interlocutorul. Sursa a adăugat că partea ucraineană a primit, în special, imagini comerciale prin satelit şi multe alte informaţii, cum ar fi locul în care operează anumite unităţi inamice.

„Armata rusă aruncă în aer câmpuri goale unde au fost instalate cândva sisteme de apărare aeriană”, a spus un alt oficial american.