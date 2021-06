Kovesi: Parchetul European are nevoie de cel puţin 50 de anchetatori. Avem bani, dar nu şi aprobare

„Încă nu avem suficiente resurse. Avem nevoie de mai mult personal, încă cel puţin 50 de persoane aici, în Luxemburg, pentru a putea avea mai mulţi analişti de caz şi investigatori financiari şi pentru a trata toate cazurile pe care le vom primi. Sper că pentru anul viitor vom primi mai multe resurse. Vom lupta pentru asta'', a spus Kovesi în interviul acordat revistei Risk & Compliance Journal, o publicaţie online a The Wall Street Journal, care a publicat vineri extrase pe site-ul său.

Procurorul-şef european a explicat că a primit mai mulţi bani pentru bugetul Parchetului, dar nu a primit aprobarea de a angaja mai mulţi oameni. ''Şi ce ar trebui să fac, să cumpăr flori pentru birou? Nu, ar trebui să folosim banii într-un mod înţelept. Ar trebui să folosim banii pentru a angaja mai mulţi oameni, pentru că avem nevoie de mai mulţi oameni. Aşa că acum mă aflu în situaţia (în care cer organului decizional al EPPO) să returneze nişte bani (Comisiei Europene) pentru că... nu avem aprobarea de a angaja mai mulţi oameni''.

Kovesi a declarat în interviu că, pe baza regulamentului, Parchetul poate coopera cu oricine are informaţii despre infracţiunile care au fost comise, dacă acestea intră în jurisdicţia sa. ''De exemplu, orice companie privată ne poate trimite rapoarte, informaţii sau plângeri legate de infracţiunile care intră în jurisdicţia EPPO. Avem pe site-ul nostru posibilitatea de a trimite această plângere în cele 22 de limbi ale statelor membre participante''.

În ceea ce priveşte investigaţiile legate de fraudele cu fonduri UE, acestea nu au fost întotdeauna prima prioritate a autorităţilor naţionale. Până acum, a spus procurorul-şef european, am văzut că există discrepanţe uriaşe între statele membre. Avem state membre care au investigat cinci sau şase cazuri într-un an. Alte state membre au investigat sute de cazuri într-un an. ''În opinia mea, nu există nicio ţară curată'', a mai spus oficialul european şi a explicat: ''În acele state membre în care numărul de cazuri nu a fost atât de mare, acest lucru nu înseamnă că acestea sunt curate. Poate că nu au detectat infracţiunile; poate că nu au tratat acest fenomen ca pe o prioritate. Acum, având EPPO, acest lucru se va schimba''.

Laura Codruţa Kovesi a spus că Parchetul European a înregistrat până acum mai mult de 300 de cazuri care i-au fost sesizate de la lansarea sa la 1 iunie şi a estimat prima punere sub acuzare până la sfârşitul anului.

EPPO va investiga infracţiuni precum corupţia, frauda cu TVA sau utilizarea abuzivă a fondurilor de redresare post-COVID-19. Cu misiunea de a supraveghea utilizarea fondurilor UE, Parchetul European va urmări în justiţie companiile şi persoanele fizice folosind legile şi sistemele judiciare ale celor 22 de state membre care au optat să participe.