Forţele armate ucrainene au lovit poziţii inamice pe Insula Şerpilor. De ce Rusia nu are de gând să returneze insula

„În zona operaţională a Mării Negre, forţele noastre au lovit poziţii ostile pe Insula Şerpilor. Lovitură fixă ​​în centrul de control, distrugerea sistemului de rachete antiaeriene «Strela-10». Pierderile «raşiştilor» (n.red. - termen utilizat de ucraineni pentru a-i descrie pe invadatorii ruşi) sunt în curs de identificare”, se spune în mesaj.

În plus, ca urmare a acţiunilor Forţelor Armate ale Ucrainei, gruparea de nave a flotei inamice şi-a modificat poziţia.

Operational Command South of the #Ukrainian Ground Forces reported that #Ukraine had struck #SnakeIsland. The island is occupied by #Russian troops since the first day of the invasion. pic.twitter.com/kCrIy9oNzO