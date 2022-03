Fiul unei deputate din Marea Britanie a plecat să lupte în războiul din Ucraina

Ben Grant are 30 de ani şi este fiul cel mare al deputatei conservatoare Helen Grant. Ea este responsabilă în guvern cu problema educaţiiei fetelor şi a fost şi secretar de stat.

„Nu am fost trimis, nu are nimic de-a face cu guvernul, nimic de-a face cu mama mea", a spus declarat el pentru cotidianul britanic The Guardian care l-a întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute în gara din Lviv (Vestul Ucrainei), aşteptând un tren spre capitala Kiev.

„M-am hotărât să fac asta", „nici măcar nu i-am spus mamei", a adăugat tânărul care a petrecut mai bine de cinci ani în comandourile Royal Marines. El face parte dintr-un grup de şapte foşti militari, relatează Agerpres.

Ben Grant este tată a trei copii şi a luat decizia să lupte în Ucraina după ce a văzut imagini cu un bombardament rus asupra unei case din care se auzeau strigăte de copii. În opinia sa, vor mai fi o sută de soldaţi care vor merge în război.

La sfârşitul lunii februarie, ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a părut să fie de acord cu astfel de demersuri. Totuşi, miercuri, aceasta a dat înapoi şi a spus că atunci şi-a „exprimat sprijinul pentru cauza ucraineană”.

„Ei duc un război drept şi facem tot ce putem pentru a-i sprijini", declarase ea la Washington, într-o conferinţă de presă alături de omologul său american, Antony Blinken.