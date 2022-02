Fitch a coborât şi mai mult ratingul Turciei în categoria ''junk''

Fitch a informat că a coborât ratingul suveran al Turciei de la "BB minus" până la "B plus", adică cu patru trepte sub nivelul "investment grade" (-recomandat pentru investiţii-nr.). În urma acestei decizii, ratingul de ţară al Turciei este la egalitate cu cel al Egiptului şi Bahreinului. În plus, perspectiva asociată ratingului Turciei este una "negativă", ceea ce înseamnă că o nouă retrogradare este posibilă în perioada următoare.

"Mixul expansionist de politică monetară (care include dobânzi reale negative semnificative) ar putea consolida inflaţia la niveluri ridicate, creşte expunerea finanţelor publice la deprecierea cursului de schimb şi inflaţie şi eventual ar afecta încrederea internă şi realimenta presiunile la adresa rezervelor internaţionale", a informat Fitch într-un comunicat de presă.

Fitch se aşteaptă ca inflaţia în Turcia să ajungă la 38% la finele lui 2022, şi pe parcursul acestui an rata medie a inflaţiei să fie de 41%, aceasta fiind a doua cea mai ridicată inflaţie înregistrată de toate statele cărora Fitch le acordă un rating suveran.

Ca urmare a presiunilor venite de la preşedintele Recep Tayyip Erdogan, în a doua parte a anului trecut Banca Centrală a Turciei a început să reducă semnificativ dobânda de politică monetară, adică exact opusul a ceea ce recomandă economiştii pentru a proteja monedele de presiunile globale ale preţurilor. Cu prilejul a patru reuniuni de politică monetară care au fost organizate până în luna decembrie a anului trecut, Banca Turciei a redus dobânda de bază cu un total de 500 de puncte de bază, astfel că indicatorii de risc precum CDS (-costul de asigurare la restructurare/default - nr.) au urcat la maximul ultimilor ani.