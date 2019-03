Vorbim despre ceea ce unii caracterizează drept simple şi răsuflate „legende urbane“ dar pe care cei care au o experienţă îndelungată a operaţiunilor care au loc în spatele scenelor certifică cu tărie că ar face parte din scenarii îndelung pregătite de serviciile de informaţii care dispun de capacităţile necesare pentru a şcoli şi întreţine echipe de intervenţie formate din telepaţi care, în situaţii extreme, ar putea influenţa mintea şi comportamentul unei personalităţi sau ale unui grup mare de oameni. Există, în diverse biblioteci de uz mai mult sau mai puţin public, rapoarte, multe, privind activităţile, programele de studiu şi experimentele efectuate în asemenea centre, cu cosemnarea unor cazuri foarte precise în care, se spune, încercări de acest gen au reuşit, ţintele fiind situate uneori la sute sau mii de kilometri distanţă. Poate, dacă acest lucru credeţi că v-ar interesa, cred că ar fi posibil să deschid asemenea dosare şi să vi le prezint in extenso.

Dar mai există o situaţie, cea a unor telepaţi care au ales să-şi desfăşoare unele activităţi în public, sau să vorbească despre ceea ce spun ei că au făcut la cererea unor servicii de informaţii, evident la comanda politică a unor guverne, pentru a influenţa decisiv comportamentul unei personalităţi într-un moment istoric cheie, schimbând astfel paradigma raporturile de putere existente. Un asemenea personaj ieşit din comun, inteligent şi carismatic, este Uri Geller, binecunoscut mai ales după ce a acceptat ca acţiunile sale (sau cel puţin o parte, cea de spectacol) să fie testate şi verificate de oameni de ştiinţă, în laborator, tocmai pentru a se ajunge la concluzia că rezultatele obţinute sfidau orice regulă.

A trimis pentru publicare în The Jewish Telegraph o scrisoare deschisă adresată doamnei Theresa May în care o avertizează că, folosindu-şi abilităţile cunoscute, nu-i va permite să ducă Brexit la bun sfârşit, solicitându-i să „oprească procesul imediat, cât mai are şansa s-o facă“.

Iată textul scrisorii, document pe care-l puteţi citi fie în cheia unei încrederi totale în autor, fie ca pe o provocare pe care el o lansează public şi ale cărei rezultate urmează le cuantificăm. Ce mi se pare excepţional, este faptul că dezvăluie o asemenea intervenţie făcută, afirmă el, la comanda directă a Senatorului Clayborne Pell, pe atunci preşedintele Comitetului senatorial pentru relaţii externe, a „bombardat mintea lui Yurii Vorontţov, negociatorul şef pe probleme nucleare al sovieticilor, influenţându-l telepatic cu succes pentru a semna Tratatul de reducere al armelor nucleare“.

BREAKING: @TheUriGeller has today written a letter, handed exclusively to the Jewish Telegraph, to @theresa_may to state that he will "not allow you to lead Britain into #Brexit". pic.twitter.com/IIkPL2Z9g7