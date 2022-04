Explozii raportate la Kiev şi Herson. Alertă de atac aerian pe tot teritoriul Ucrainei VIDEO

Parlamentarul ucrainean Lesia Vasilenko a scris pe Twitter că a auzit trei explozii „una după alta”.

„Sirena anti-aeriană a sunat o oră. Cel mai probabil Putin este furios din cauza scufundării navei Moskva”, a adăugat ea, referindu-se la scufundarea navei de război ruseşti.

Ulterior, situaţia a revenit la normal.

„Vă rugăm să urmăriţi declaraţiile şi să vă întoarceţi la adăpost dacă sirena sună din nou”, au spus autorităţile de la Kiev, într-o postare pe Telegram.

Airstrikes are being carried out in #Kyiv. pic.twitter.com/uXoMXUeXdG