Elon Musk îl invită pe Vladimir Putin la luptă: „Miza este Ucraina”

Miliardarul Elon Musk i-a adresat o invitaţie la luptă preşedintelui rus, Vladimir Putin, prin intermediul reţelei de socializare Twitter: „Îl provoc pe Vladimir Putin la o singură luptă”. Numele acestuia fiind scris cu litere slave. Acesta şi-a conchis mesajul cu „Miza este Ucraina”, afirmaţie scrisă tot cu litere slave.

De asemenea în postarea miliardarului este menţionat şi faptul că cel care va câştiga această confruntare va decide destinul războiului declanşat în Ucraina.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна