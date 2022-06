Dmitro Kuleba: Mulţumesc foarte mult României pentru susţinerea constantă oferită pentru aderarea Ucrainei la UE

„Felicitări prietenului şi colegului meu, Dmitro Kuleba, cu ocazia primirii recomandării pentru statutul de ţară-candidat la Uniunea Europeană de către Ucraina. Suntem bucuroşi să vedem că eforturile tale neobosite sunt recunoscute şi încurajate. România este pregătită să continue să susţină calea voastră şi să vă ureze bun-venit în familia UE”, a scris ministrului român de externe Bogdan Aurescu, pe Twitter.

Congratulations to my friend&colleague @DmytroKuleba 🇺🇦 on your country being recommended 🇪🇺candidate status today by @EU_Commission. Glad to see your tireless efforts acknowledged&encouraged. RO🇷🇴 is ready to continue supporting your path & to welcome you to the EU family! https://t.co/R0qi2EOdnd