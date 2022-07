Dmitri Peskov neagă din nou că ruşii atacă civili, chiar dacă un bloc din Odesa a fost bombardat şi 19 oameni au murit: „Armata rusă nu lucrează cu ţinte civile”

Cu toate că există fotografii şi clipuri video cu clădirile lovite şi cu intervenţiile forţelor de salvare, Moscova continuă să nege că în războiul din Ucraina atacă civili.

„Aş dori să vă reamintesc cuvintele preşedintelui (Vladimir Putin) că forţele armate ruse nu lucrează cu ţinte civile", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie Hotnews.

The morning is not good again: as a result of a night hit by a rocket in a nine-story building in Bilhorod-Dnistrovsky (#Odesa region)



Deputy Head of the Office of the President of Ukraine Kyrylo Tymoshenko reported on 18 deaths in Odesa region, including two children. pic.twitter.com/c7ZvQ70L3l