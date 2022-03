Dezastru umanitar în Mariupol. Oamenii mor de foame şi topesc zăpada pentru că nu au apă

De peste o săptămână, cetăţenii oraşului Mariupol se confruntă cu lipsa apei potabile, energiei electrice şi încălzirii. Pe lângă aceste lipsuri, locuitorii oraşului se confruntă şi cu lipsa semnalului ale telefoanelor mobile.

Pe străzile din Mariupol zac cadavre, locuitorii caută alimente în magazine complet goale şi se folosesc de zăpadă pentru a-şi procura apă. Oamenii se îmbulzesc în subsoluri în fuga lor de obuzele ruseşti.

Tentativa din zilele de marţi şi miercuri de a evacua jumătate dintre cei 400.000 de oameni au fost abandonate după ce guvernul ucrainean a acuzat trupele ruse că au continuat atacurile asupra oraşului.

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies!

Reprezentantul Ucrainei la ONU, Natalia Mudrenko, a transmis în faţa Consiliului de Securitate că locuitorii oraşului Mariupol au fost „prinşi efectiv ostatici” de blocada rusească.

Those having nobody to bury them lie on Mariupol streets until the utility workers take them away and bury them in mass graves. Multiple houses were destroyed, people are hiding in bomb shelters and religious buildings, but the enemy is also shelling these buildings. - @Polk_Azov pic.twitter.com/E89O2Sp0wc