De la Bagdad în Lituania: cum a deschis Belarus o nouă rută de migranţi către UE. „Vă costă 15.000 de dolari”

O investigaţie jurnalistică a LRT, partenerul media al Euractiv, a scos la iveală cum funcţionează o nouă rută de migraţie prin Belarus către Lituania iar de acolo spre ţări din UE. Doar că pentru cei mai mulţi dintre migranţii ce apelează la traficanţi călătoria se opreşte într-un centru de detenţie din Lituania.

Un jurnalist irakian a luat legătura cu nişte traficanţi din Kurdistan dându-se drept un migrant care vrea să ajungă în Europa. Aceştia l- au asigurat că există mijloace perfect legale, şi anume prin intermediul vizelor turistice eliberate de agenţiile de voiaj din Bagdad şi Belarus.

„Vă putem oferi Belarus, Germania, Lituania şi alte ţări. De aici vă ducem în Belarus şi de acolo Lituania e la 20 de minute distanţă. Drumul de la Bagdad în Lituania vă costă 10.000 de dolari americani de persoană”, a spus unul din traficanţi care s-a prezentat drept Hareem.

„Vom organiza un zbor către Belarus unde veţi rămâne trei, patru zile. Apoi vă asigurăm transportul către Lituania. O agenţie de turism belarusă vă preia de la aeroport. Sunteţi cazaţi la un hotel iar ulterior vă conduc eu la graniţă”, a asigurat traficantul explicând că se va ocupa el de vize şi de procurarea biletelor de avion.

Călătoria prin Belarus şi Lituania către Finlanda sau alte ţări europene e convenabilă pentru că se economisesc bani cu cazarea în Lituania, spun traficanţii.

„Dacă vrei să pleci din Kudistan, eu mă voi ocupa de toată organizarea şi vă costă 15.000 de dolari americani. Dacă decideţi să rămâneţi în Lituania, plătiţi doar 6.000 de dolari americani”.

Contrabandistul a căutat să-şi încredinţeze potenţialul client că din Lituania va zbura în Germania, Franţa sau alte ţări europene graţie unei vize turistice eliberate legal în Belarus.

Hareem a dat asigurări că există o reţea formată din kurzi, arabi, belaruşi şi lituanieni cu ajutorul căreia migranţii sunt trecuţi în Europa.

„Veţi fi preluaţi la aeroport de un kurd, un arab sau un belarus, în funcţie de companiile din Bagdad şi Belarus cu care se află în legătură. Dar asta e treaba noastră”, a spus el.

Muthanna Amin, parlamentar în comisia de afaceri externe din Irak şi-a exprimat preocuparea faţă de numărul mare de irakieni care călătoresc în Belarus pentru a ajunge de acolo în ţări europene membre UE.

„Recent a crescut numărul tinerilor irakieni care pleacă spre Belarus. Unii dintre ei se folosesc de ruta turistică să intre ilegal în ţări din UE. Sunt contrabandişti ce profită de dorinţa Belarusului de a-şi creşte economia prin turism”, a spus acesta.

Turiştii din Irak sunt cazaţi numai în hoteluri aprobate atât de guvernul belarus, cât şi de cel irakian, a declarat Meer Sahebqran, proprietarul agenţiei de turism irakiene Smile Holiday for Travel and Tourism. Lista conţine unele dintre cele mai scumpe hoteluri, cum ar fi Planeta, Sputnik, Minsk, precum şi Crown Plaza Minsk şi Marriott.

„Confirmarea ar trebui să vină din Belarus: numele, hotelul în care vor fi cazaţi, durata şederii. Organizaţiile din Belarus confirmă informaţiile ”, a spus el.

„Cineva a venit şi a spus că este contrabandist şi duce oameni în Europa. Ne-a comunicat că e vorba de 20 sau 30 de persoane pe care vrea să le treacă prin Belarus .

Dar le-am spus care sunt regulile - plătiţi 3.000 de dolari şi, dacă nu se întorc, banii sunt transferaţi către companii ca sancţiune. Nici o problemă, a spus el, doar fă-o. Dar noi nu facem astfel de lucruri", a spus Sahebqran.

Majoritatea aplicaţiilor pentru viză de intrare în Belarus din ultimele luni au venit de la kurzi care locuiesc în Irak, potrivit unei alte agenţii de turism irakiene.

„O viză costă 270 USD, dar cerem o garanţie de 4.000 USD. Păstrăm acei bani în cazul în care o persoană nu se mai întoarce. Unii dintre ei se întorc, alţii nu. Ei îşi aleg propria cale, merg în Europa”, a declarat sub anonimat un angajat al agenţiei de turism.

Banii sunt transferaţi unor agenţii de turism mai mari din Bagdad, care tratează direct cu reprezentanţii belaruşi. Printre acestea se numără Fly Bagdad, potrivit acestui angajat.

„Dacă un turist irakian nu mai revine în ţară, banii sunt transferaţi de marile agenţii de turism irakiene către consulatul Belarusului din Bagdad, a spus el.

Pe 13 iulie, însă, agenţia s-a confruntat cu o problemă.

„Aveam 20 de paşapoarte, am trimis cererile prin email, dar am primit răspuns că nu mai pot aplica pentru vize. Când am întrebat care este motivul, mi-au spus că oamenii din regiunea kurdă nu mai sunt acceptaţi chiar dacă plătesc cei 4.000 de dolari. Pentru că mulţi dintre ei nu s-au mai întors, consulatul nu mai eliberează vize pentru ei”, a spus el.