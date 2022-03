Cum şi-a trimis Putin soldaţii-copii pe front: Raţii de mâncare expirată de 7 ani  VIDEO

Imaginile publicate pe contul de Twitter Nexta arată un militar ucrainean care desface o ladă cu raţii alimentare pentru soldaţii ruşi. Pe spatele fiecărui parchet cu „raţii alimentare individuale” sunt trecute data producţiei, 10 aprilie 2013, şi data expirării, 10 februarie 2015.

Pachetele conţin conserve şi alte lucruri de strictă necesitate şi cântăresc 2,1 kilograme fiecare.

The #Ukrainian military showed what the #Russian ration consists of



Its expiration date was seven years ago pic.twitter.com/3xhQlCY0Cf