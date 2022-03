Cum a reacţionat Vitali Kliciko la o declaraţie a lui Vladimir Putin. Filmarea cu replica lui dură a devenit virală VIDEO

„Bullshit!” (abureli , într-o traducere aproximativă), a replicat furios Vitali Kliciko.

„Unde este ţinta militară? Această clădire este o ţintă militară?”, a continuat Kliciko, arătând spre spre un bloc de apartamente distrus de bombele ruşilor în capitala Ucrainei.

One of the all-time greatest interviews. pic.twitter.com/D7HqCeDNdy