Civilii blochează drumul ruşilor către centrala nucleară Zaporijia. Se trag focuri de armă

Aceasta a postat o fotografie cu sute de oameni care blochează drumul pe care avansează armata rusească. Parlamentarul a aprecizat că inamicul a împuşcat persoane, dar chiar şi în aceste condiţii, ucrainenii aleg să protejeze oraşul.

„Ei (ucrainenii) ştiu că preţuleste prea m,are, nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru restul Europei” a scris Inna Sovsun pe Twitter.

In Energodar, close to Zaporizhzhia nuclear power station.



People are standing to protect the city and the station.#russians started shooting at people but they continue to stay there. They know the price is too high, not just for #Ukraine, but for the rest of Europe.