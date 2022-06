Care este preţul păcii în Ucraina?

Secretarul general al NATO a admis posibilitatea unor concesii teritoriale către Ucraina de dragul păcii.

"Pacea în Ucraina este posibilă. Întrebarea este care va fi preţul ei. Cât teritoriu, libertate şi democraţie suntem dispuşi să plătim pentru această pace. NATO intenţionează să ajute Ucraina, să-i dea cea mai puternică poziţie la masa de negocieri cu Rusia, care ar trebui să pună capăt ostilităţilor”, a spus el.

Totodată, Stoltenberg a remarcat că armata NATO nu este implicată în conflictul din Ucraina, subliniind că alianţa nu doreşte o escaladare a ostilităţilor în afara acestei ţări.

„De la începutul războiului, am căutat întotdeauna să ajutăm ţara care luptă pentru independenţă, dar am încercat să evităm pe cât posibil escaladarea, aşa că nu am intrat niciodată pe teritoriul Ucrainei şi am refuzat să creăm o zonă de excludere a zborului pentru ucraineni”, a spus el.