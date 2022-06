Boris Johnson a fost operat la un spital din Londra. Ce problemă are şi în ce stare se află premierul britanic

Potrivit anunţului, premierul „a ajuns la spital la ora locală 8:00 şi s-a întors la Downing Street în jurul orei 10”. În plus, se precizează că a fost „o operaţie minoră de rutină legată de sinusurile sale” şi că „se va odihni în această zi”, scrie DailyMail.

Pentru următoarele 24 de ore, deciziile semnificative sunt delegate vicepremierului Dominic Raab. Dominic Raab - în prezent ministrul britanic al Justiţiei şi vicepremier - şi Simon Case, funcţionarul britanic cu cel mai înalt rang - au fost ţinuţi la curent cu operaţia de luni, precizează purtătoarea de cuvânt.

Aceasta este prima dată când premierul ajunge la spital de când a fost bolnav de COVID-19 în primăvara anului 2020.

Premierul britanic Boris Johnson a ajuns vineri la Kiev, într-o vizită neanunţată anterior, pentru a discuta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El se numără printre puţinii lideri europeni care ajung în Ucraina pentru a doua oară în acest război.

