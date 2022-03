Boris Johnson, abordat de o jurnalistă ucraineană: „NATO se teme de al Treilea Război Mondial. Dar deja a început şi copiii ucraineni sunt victimele” VIDEO

„NATO se teme de al Treilea Război Rece. Dar războiul a început deja şi cei care sunt loviţi sunt copiii ucraineni”, i-a spus jurnalista în plină conferinţă de presă, cerând suspendarea zborurilor deasupra ţării.

„Plângem, nu ştim încotro să fugim. (...) Ucrainenii sunt disperaţi şi cer Occidentului să ne protejeze spaţiul aerian prin interzicerea zborurilor în zonă”, a mai spus ea, vizibil emoţionată.

Premierul a răspuns jurnalistei şi i-a transmis că Marea Britanie nu poate intra în luptă directă cu Rusia. De asemenea, Boris Johnson l-a lăudat pe Zelenski, spunând că e un om curaja, care a reuşit să mobilizeze oamenii.

„Cred că a inspirat şi mobilizat o lume întreagă nu doar pe ucraineni, o lume revoltată de ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a mai spus el.

"We are crying, we don't know where to run"



Ukrainian journalist confronts Boris Johnson: "Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky [with] no-fly zone"



