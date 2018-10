Berlinul se pregăteşte de ce e mai rău. Aliaţii cancelarului Merkel pierd majoritatea absolută în Bavaria

Pe locul doi după CSU se regăsesc în sondajele efectuate la ieşirea de la urne Verzii, cu 18,5-19%, cu zece procente peste scorul anterior. Pe poziţia a treia regăsim Votanţii Liberi (Freie Waehler), cu 11,5%, iar imediat apoi partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), cu 11%.



Partidul Social-Democrat (SPD) ar obţine conform aceloraşi sondaje un jalnic 9,5-10%, aproape jumătate din scorul de la scrutinul din 2013. Partidul Liber-Democrat are în sondaje un procent de circa 5%, la limita pragului electoral, în timp ce stânga radicală Die Linke se află sub acest prag, cu numai 3,5%.



Alegerile din Bavaria de duminică înseamnă pentru conservatorii din CSU sfârşitul dominaţiei lor politice, după decenii în care au guvernat singuri cel mai mare land german. Scrutinul este important şi la nivel federal, notează DW.



Conservatorii bavarezi conduc practic aproape singuri acest land german, cel mai mare ca suprafaţă, de peste şase decenii. Deşi CSU este un partid care există pe liste electorale exclusiv în Bavaria, el este reprezentat şi la Berlin. La alegerile generale din 2017, CSU a obţinut 6,2% din voturi, ceea ce i-ar fi permis să intre în Bundestag de una singură dacă ar fi dorit, pentru că ar fi depăşit pragul electoral de 5%. Dar creştin-socialii bavarezi formează grupul parlamentar conservator alături de sora mai mare, Uniunea Creştin-Democrată (CDU).



Prin urmare, primul scrutin de după formarea celui de-al patrulea cabinet Merkel este considerat şi un fel de oglindă pentru modul în care electoratul percepe activitatea executivului de la Berlin. Deşi premierul bavarez Söder a susţinut contrariul, politica federală este importantă pentru alegătorul bavarez la formarea unui opţiuni de vot, după cum arată sondajul efectuat de Bayerischer Rundfunk în urmă cu câteva săptămâni. Aspect care va afecta mai ales CSU, formaţiune care face parte din coaliţia de guvernământ de la Berlin, având trei miniştri în guvernul federal.



Se speculează în prezent despre un eventual sfârşit al carierei politice a lui Seehofer, în cazul unui eşec răsunător al CSU, dar şi despre periclitarea stabilităţii guvernului condus de Angela Merkel.



Poate că Merkel va fi nevoită să opereze prima schimbare de personal în cabinetul ei, dacă Seehofer va renunţa la funcţia de ministru de Interne în urma alegerilor din Bavaria. Ca urmaş al său din rândurile CSU este prezentat Joachim Hermann, actual ministru de Interne al Bavariei. Hermann este însă un politician mai degrabă reţinut: "Nu am urmărit niciodată obţinerea unor anumite posturi politice", a spus el pentru DW, adăugând: "Dar sunt mereu pregătit să preiau responsabilităţi."



Alegerile din Bavaria nu sunt singura provocare pentru Berlin. Două săptămâni mai târziu au loc alegeri regionale în landul Hessa. Urmările acelui scrutin ar putea fi mult mai drastice pentru Merkel, pentru că acolo candidează propriul ei partid CDU. Dacă guvernul conservator-ecologist condus de apropiatul doamnei Merkel Volker Bouffier va pierde alegerile, cancelara federală va avea parte încă în acest an la Berlin de vremuri foarte furtunoase.