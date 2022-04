Atac cu rachete la Odesa. Ruşii au lovit o instalaţie militară şi două clădiri locuite VIDEO

Apărarea antiaeriană ucraneană a distrus alte două rachete care vizau oraşul, anunţă într-un comunicat comandamentul.

Autorităţi locale din acest oraş portuar au anunţat anterior, într-un comunicat postat online, un atac cu rachetă vizând intrastructuri, fără să ofere alte detalii.

”Odesa este lovită într-un atac cu rachetă. A fost atinsă infrastructura”, se arată în acest comunicat.

Missile attack from Russian submarines 2 of 5 missiles were destroyed in the air 3 missiles fell in Odessa there are dead and injured people pic.twitter.com/FhU6rCzG0o