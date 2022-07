Armata rusă abandonează depozitele militare din Zaporojie de frica lansatoarelor HIMARS

„După ce Forţele Armate ale Ucrainei au distrus mai multe instalaţii militare folosind arme de înaltă precizie, armata rusă din regiunea Zaporojie a început să intre în panică”, a declarat administraţia, conform The New Voice of Ukraine . „Îşi abandonează echipamentele”.

Tototdată, administraţia a mai afirmat că o unitate FSB (Serviciul de Securitate rus) a sosit recent pe teritoriul temporar ocupat de forţele ruse al regiunii Zaporojie pentru a căuta circa 30 de soldaţi ruşi care şi-au părăsit unităţile.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri, 6 iulie, că artileria occidentală funcţionează la capacitate maximă. De asemenea, Zelenski a mai menţionat că armata ucraineană avansează în mai multe zone tactice ale regiunilor Herson şi Zaporojie.







Lansatoarele de rachete HIMARS furnizate de SUA au sosit pe 24 iunie în Ucraina şi au fost puse la lucru pe câmpul de luptă.





În Herson, armata Federaţiei Ruse incinerează frecvent corpurile militarilor ucişi pentru a ascunde numărul real de victime, a comunicat serviciul de informaţii al Ministerului Apărării din Ucraina. „Pentru a ascunde arderea deliberată a cadavrelor, reprezentanţii armatei ruse încearcă să le numească drept consecinţe ale focului de artilerie şi arderii ulterioare”, se arată în comunicat.

Potrivit The New Voice of Ukraine, forţele speciale ucrainene au vorbit despre o explozie puternică pe care au auzit-o venind din locul în care a avut loc incinerarea unor cadavre. După explozie a izbucnit un incendiu, iar ocupanţii ruşi au restricţionat accesul serviciilor de urgenţă care veniseră să stingă focul.