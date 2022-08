Armata belarusă dezminte informaţii despre explozii în apropierea unui aerodrom militar din regiunea Gomel, folosit frecvent de avioane ruseşti

„La 10 august, aproape de ora (locală) 23.00 (şi ora României), la o cursă de control, un vehicul a luat foc după ce i-a fost înlocuit motorul”, anunţă într-un comunicat Ministerul belarus al Apărării.

„Incendiul a fost stins rapid. Nimeni nu a fost rănit”, subliniază ministerul.

Un canal pe Telegramul belarus, specializat în monitorizarea Războiului rus din Ucraina, a anunţat anterior că „cel puţin opt explozii” au avut loc în apropierea aerodromului militar Ziabrovka, în regiunea Gomel.

8 large explosions reported from Ziabrauka airfield near Homel in Belarus.



Lots of Russian military gear is stationed there & the Russians often launch attack against Ukraine from Ziabrauka.



