Un bărbat din China a fost arestat pentru că a distribuit un meme cu un câine care purta o caschetă de poliţist

Li ar fi distribuit la finalul lunii octombrie pe platforma chineză de socializare WeChat un meme cu un câine care poartă caschetă de poliţist, în timp ce se plângea de restricţiile anti-COVID impuse de autorităţile locale.

Astfel, sâmbătă seară, poliţia locală a aflat de la unul dintre membrii grupului în care bărbatul a postat meme-ul că Li a trimis o imagine „insultând imaginea poliţiei”. Oamenii legii au lansat imediat o anchetă asupra grupului de chat şi au constatat că Li era „nemulţumit de măsurile de prevenire a COVID” şi l-au chemat la secţia de poliţie, unde a fost interogat şi a „mărturisit faptul că a insultat poliţia”.

Drept pedeapsă, el a stat în arest nouă zile. Oamenii legii au declarat că acţiunile sale au constituit infracţiunea de „a crea certuri şi provoca necazuri”.

Incidentul a provocat însă furie în China, cu un hashtag aferent care a adunat 170 de milioane de vizualizări. Mulţi au protestat faţă de pedeapsa primită de Li, susţinând că să faci o glumă pe internet nu este un motiv pentru a fi reţinut de poliţie.

Poliţia din oraşul Qingtongxia, din regiunea Ningxia, a postat pe reţelele sociale chineze o captură de ecran în care apărea meme-ul bărbatului, dar ulterior, postarea a fost ştearsă.

A man in Ningxia province was in administrative detention for 9 days after being summoned by Qingtongxia police for Posting a picture of "dog police" in a wechat group to mock the epidemic control.The act was identified as "insulting the people's police",constitute a disturbance.