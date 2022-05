China, pe muchie de cuţit: Xi Jinping a suferit un anevrism cerebral, iar rivalii sătui de măsurile extreme anti-Covid l-ar putea înlătura de la putere

Potrivit agenţiei de presă ANI, Xi Jinping a suferit de „anevrism cerebral” la sfârşitul anului 2021, scrie The Sun.

Zvonurile despre starea de sănătate a preşedintelui Xi Jinping, în vârstă de 68 de ani, sunt vehiculate de mai mulţi ani de zile, cu noi speculaţii stârnite de absenţa lui inexplicabilă de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.

În martie 2019, în timpul unei vizite în Italia şi Franţa, Xi Jinping a fost văzut şchiopătând vizibil, având nevoie de ajutor în timp ce încerca să se aşeze.

În octombrie 2020 - în apogeul pandemiei de Covid - observatorii au remarcat vorbirea lui lentă şi tusea în timp ce se adresa publicului din Shenzhen.

Temerile privind o lovitură de stat din cauza măsurilor extreme de lockdown luate de Xi Jinping din cauza Covid au crescut şi ele.

Strategia brutală a Chinei prevede restricţii extreme impuse oraşelor, cu clădiri întregi închise chiar dacă a fost înregistrat un singur caz, deoarece cei care sunt testaţi pozitiv sunt transportaţi în tabere de carantină de groază.

Şi săptămâna aceasta, Comitetul permanent al Biroului Politic a avertizat oamenii să nu pună la îndoială politicile stricte care au blocat oraşele din întreaga ţară.

În acelaşi timp, premierul Li Keqiang a tras un semnal de alarmă cu privire la situaţia „complicată şi gravă” a forţei de muncă din China, cauzată de măsurile de izolare.

Întreprinderile mici au avut de suferit, 4,37 milioane închizându-se în China, în timp ce doar 1,32 milioane noi s-au înregistrat, potrivit Tianyancha, o platformă de investigare şi date de afaceri.

Dar mesajele contradictorii de la şefii guvernului au ridicat semne de întrebare privind existenţa unei scindări la vârful puterii, punând la îndoială cât de durabilă este strategia dură a lui Xi Jinping.

Xi Jinping şi Li Keqiang au fost odată consideraţi rivali, relatează Bloomberg.

Richard McGregor, autorul cărţii The Party: The Secret World of China's Communist Rulers, a declarat: „Este probabil exagerat să spunem că Xi şi Li sunt în conflict, dar declaraţiile lor reprezintă puncte de vedere divergente în cadrul sistemului asupra Covid şi a acestuia. China ajunge în punctul în care necesitatea unei dezbateri veritabile despre dacă preţul plătit pentru noi blocaje merită prejudiciul economic.”

Experţii au susţinut deja că Xi ar putea fi înlăturat de rivali sătui de regimul ţării în următoarele 18 luni.

Roger Garside - autorul cărţii China Coup: The Great Leap to Freedom - a declarat că Xi va fi eliminat de oponenţii interni din cadrul Partidului Comunist Chinez într-o lovitură de stat de la Beijing.

China plăteşte scump

Fostul diplomat consideră că principala ameninţare la adresa lui Xi va veni „din rândurile de vârf” ale Partidului Comunist.

El a spus că politica Chinei zero-Covid ar putea fi distrugerea lui Xi, deoarece strategia sa exagerată a „blocat ţara în izolare” de restul lumii.

Dl Garside crede că regimul comunist a susţinut China într-un colţ, deoarece abordarea sa drastică de toleranţă zero ar putea „implozi asupra lor sau poate provoca o criză politică”.

El a spus că politica de linie dură ar putea provoca „costuri grele” economiei şi societăţii Chinei, deoarece cetăţenii se confruntă cu focarele care se răspândesc rapid şi cu şomajul, în timp ce întreprinderile sunt forţate să se închidă.

El a declarat pentru The Sun Online: „Este de imaginat ca strategia lor Covid-19 să provoace o criză politică”.

Deja în 2017, un oficial chinez de top a susţinut că mai mulţi membri de top ai Partidului Comunist complotează să preia puterea de la Xi.

Aceasta a dus la o represiune a corupţiei şi arestarea a trei membri de partid, a raportat BBC.

Un şef al sănătăţii a susţinut, de asemenea, că Xi ar putea fi răsturnat dacă oamenii de ştiinţă dovedesc că virusul Covid a scăpat dintr-un laborator din Wuhan.

Jamie Metzl a declarat anul trecut pentru LBC: „Dacă s-ar dovedi, cred că există o şansă reală ca Xi Jinping să fie răsturnat.

„Ar exista cereri de despăgubiri în întreaga lume împotriva Chinei”, a spus el.