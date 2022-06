China a lansat prima navă operată de inteligenţă artificială, un transportator fără pilot capabil să lanseze zeci de drone FOTO, VIDEO

Nava autonomă, Zhu Hai Yun are aproximativ 88 de metri lungime, circa 14 m lăţime şi 6 m adâncime şi poate transporta zeci de drone aeriene, maritime şi subacvatice echipate cu diferite instrumente de observare, potrivit constructorului naval, CSSC Huangpu Wenchong Shipping Co, care deescrie nava ca fiind şi „prima navă mamă inteligentă fără pilot din lume”, conform Insider

