China construieşte în secret o instalaţie navală în Cambodgia: „Unul dintre cele mai ambiţioase eforturi ale lor de până acum”

Proiectul se construieşte în nordul bazei navale Ream a Cambodgiei din Golful Thailandei.

Înfiinţarea unei baze navale chineze – primul avanpost în regiunea indo-pacifică de mare importanţă strategică - face parte din strategia Beijingului de a construi o reţea de instalaţii militare în jurul lumii în sprijinul aspiraţiilor sale de a deveni o adevărată putere globală.

În prezent, unica bază militară peste hotare a Chinei se află în Dijibouti (estul Africi). Analiştii şi oficialii spun că o instalaţie navală la vest de Marea Chinei de Sud ar fi un ingredient important al ambiţiei chineze de a-şi spori influenţa în regiune în timp ce i-ar consolida prezenţa în apropiere de coridoare maritime cheie din Sud-Estul Asiei.

„Evaluarea noastră este că Indo-Pacificul este o bucată importantă pentru liderii chinezi „pe care o văd în sfera de influenţă istorică şi de drept a Chinei”. În viziunea lor, ascensiunea chineză în regiune se situează în „trendul global către o lume multipolară”, a dezvăluit un oficial sub rezerva anonimatului.

Beijingul mizează pe faptul că ţările din regiune fie nu ar fi dispuse, fie nu ar avea capacitatea de a chestiona „interesele esenţiale ” ale Chinei, iar la rândul ei aceasta crede că le poate atinge printr-un amestec de coerciţie, pedeapsă şi stimulente economice, militare şi diplomatice.

„Practic China ar vrea să devină atât de puternică încât regiunea să prefere să accepte conducerea chineză decât să facă faţă consecinţelor unui refuz”, a explicat oficialul.

În 2019, WSJ relata că China şi Cambodgia au semnat un acord secret prin care armata chineză putea folosi baza militară, informaţie pe care ambele guverne au respins-o ca neadevărată, „zvon” sau chiar drept „fake news”. Ministerul chinez al Apărării a subliniat că e vorba doar de instruire militară şi ajutor logistic.

Un oficial chinez a confirmat pentru Washington Post că armata chineză va folosi „o porţiune a bazei”, negând însă ca sunt drepturi „exclusive”, pentru că instalaţia va fi folosită şi de savanţi. Oficialul a confirmat inaugurarea de joi şi faptul că vor fi prezenţi un număr de oficiali, fiind aşteptat şi ambasadorul Chinei în Cambodgia.

Ambasada Cambodgiei la Washington a denunţat relatările presei americane drept „acuzaţii nefondate motivate să prezinte o imagine negativă” a ţării. El a precizat că Cambodgia „aderă ferm” la Constituţia ce nu permite baze militare străine pe teritoriul ei, fiind vorba doar de o „renovare a bazei” în scopul de „consolidare a capacităţilor navale”.

Harta cu construcţii noi în portiunea de nord a bazei navale Ream FOTO WP

Potrivit oficialilor americani, ceremonia va presupune o recunoaştere a implicării chineze în finanţarea şi extinderea bazei navale, însă nu şi a planurilor militare.

Un al doilea oficial a dezvăluit că planurile prevăd ca armata chineză să „aibă dreptul de folosire exclusivă a porţiunii nordice a bazei, în timp ce prezenţa militară va rămâne acoperită”. El a mai adăugat că cele două guverne au limitat accesul la bază şi militarii de acolo sunt în civil sau poartă uniforme similare celor cambodgiene pentru a ascunde prezenţa chineză.

Faptul că Cambodgia a demolat două instalaţii finanţate de SUA la baza Ream imediat după ce ţara a refuzat oferta americană de a plăti pentru renovare, sugerează, arată un raport al Pentagonului, că ar fi acceptat în schimb asistenţa chineză.

Oficialul anonim spune că poate fi observat un tipar clar al Beijingului de a masca amploarea implicării armatei chineze şi scopul unor construcţii precum cele din Cambodgia, care sunt practic „baze militare unilaterale în altă ţară”.

Pe de altă parte, în Cambodgia există o opoziţie puternică în plan intern privind o bază militară străină. În plus, ţara are în acest an preşedinţia Asociaţiei Naţiunilor Sud-Estice (ASEAN) şi vrea să evite să fie percepută drept un „pion” al Beijingului.

Cambodgia încearcă să menţină un echilibru între apropierea de SUA şi distanţarea de Beijing, condamnând invazia Rusiei la ONU în timp ce China s-a abţinut. Însă investiţiile şi ajutorul chinez au crescut, ceea ce a stârnit unele îngrijorări la Phnom Penh despre o dependenţă prea mare de Beijing.

Potrivit raportului Pentagonului, China are în vedere un număr de ţări pentru construirea unor instalaţii militare care să-i susţină „proiecţia puterii” în sfera militară, spaţială şi cibernetică, iar printre ele se numără: Cambodgia, Thailanda, Singapore, Indonezia, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania şi Emiratele Arabe Unite. O reţea globală ar putea „atât să interfereze cu operaţiunile militare ale SUA, cât şi să sprijine operaţiunile ofensive împotriva Statelor Unite”, se mai arată în raportul Pentagonului.

Oficialul chinez a declarat pentru Washington Post că tehnologii ale staţiei terestre corespunzătoare unui sistem de navigaţie prin satelit BeiDou se află în porţiunea chineză a bazei navale Ream. BeiDou este alternativa chineză la Sistemul de poziţionare globală (aparţinând Forţei Spaţiale a SUA), având utilizări militare, inclusiv de ghidare a rachetelor. Oficialul nu avea cunoştinţe directe despre utilizările acestui sistem la baza din Cambodgia.

Armata chineză foloseşte serviciile de poziţionare şi navigaţie de înaltă precizie ale BeiDou pentru a facilita mişcările forţelor şi livrarea de muniţie ghidată de precizie, potrivit unui raport din martie al Agenţiei de Informaţii pentru Apărare a Pentagonului.

Efortul global al Chinei în privinţa bazelor militare „nu se referă doar la proiecţia puterii, ci şi la monitorizarea globală şi la activele spaţiale”, a spus un al treilea oficial occidental. Baza Ream din Cambodgia este „unul dintre cele mai ambiţioase eforturi ale lor de până acum”.

China are deja cea mai numeroasă flotă navală din lume (355) însă, spune Andrew Erickson, director de cercetare al Institutului pentru China de Studii Maritime, „în lipsa unei reţele însemnate de instalaţii solide peste hotare, abilitatea de a le folosi scade rapid cu distanţa faţă de China”.

SUA are un avantaj militar şi strategic în această privinţă, notează şi Richard Fontaine, directorul executiv al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană, astfel că o bază în Cambodgia „le oferă o capacitate de proiecţie a forţei pe care altfel nu ar avea-o în regiune. Acest lucru este intrinsec aspiraţiei chineze de a avea o prezenţă militară mai dominantă pe tot teritoriul asiatic şi în Marea Chinei de Sud, permiţând Beijingului să ameninţe – şi să aibă influenţă politică asupra unor ţări destul de departe de ţărmul chinez.”

Djibouti a fost un prim pas logic pentru un avanpost militar prin faptul că se află într-o regiune departe de China în care Beijingul doreşte să aibă o prezenţă, în acest caz pentru a-şi asigura interesele energetice în creştere din Orientul Mijlociu, a spus Erickson. De asemenea, Statele Unite, Franţa şi Japonia au de mult acolo baze militare, a menţionat el.

„Dar problema este ca Cambodgia este o ţară mică, într-o poziţie dificilă. Încearcă să le aibă pe ambele : o colaborare strategică maximă cu China cu o respingere regională minimă. Această contradicţie va fi expusă prin dezvoltarea incontestabilă a acestei facilităţi”, a explicat analistul.

China a încercat, de asemenea, să înfiinţeze o instalaţie în Emiratele Arabe Unite. Anul trecut, agenţiile de informaţii americane au aflat că Beijingul construia în secret o instalaţie militară într-un port din apropierea capitalei Emiratelor Abu Dhabi, a raportat Wall Street Journal . După întâlniri şi vizite ale oficialilor americani, construcţia a fost oprită. Starea actuală a proiectului este neclară.

Construcţia secretă din Cambodgia seamănă cu tactica folosită de China în Insulele Spratly pe care le-a militarizat după ce a pretins că scopurile sale sunt paşnice, spun experţii, care se aşteaptă să facă acelaşi lucru şi în Insulele Solomon cu care a semnat recent un pact de securitate, pe care niciunul din guverne nu l-a anunţat.

Potrivit unei copii scurse în media, Chinei i se va permite să trimită poliţie şi personal armat în Insulele Solomon pentru a ajuta la menţinerea ordinii. Guvernul de acolo a negat că această prezenţă ar fi urmată de stabilirea unei baze militare.

Oficialii occidentali sunt însă sceptici. „Există dovezi că China elaborează planuri şi a trimis echipe tehnice în Insulele Solomon pentru a explora posibilităţi de înfiinţare a unor facilităţi, fapt ce ar veni în contradicţie cu unele dintre asigurările furnizate guvernelor aliate”, a spus un al treilea oficial occidental.