Învestirea lui Biden: Taiwanul a avut un invitat oficial pentru prima dată după mai bine de patru decenii

Hsiao Bi-khim, reprezentanta Taiwanului în SUA, a postat o înregistrare video cu ea în timpul ceremoniei de miercuri, declarându-se „onorată să reprezinte poporul şi guvernul Taiwanului la învestirea preşedintelui Biden şi a vicepreşedintei Harris”.

„Democraţia este limba noastră comună, iar libertatea este scopul nostru comun”, a subliniat ea.

Într-un comunicat, Ministerul de Externe de la Taipei precizează că este pentru prima dată din 1979 încoace - adică din anul în care SUA au recunoscut China - când un emisar taiwanez este „invitat oficial” la Ziua Inaugurării.

Partidul Democratic Progresist (PDP), aflat la putere în Taiwan, a evocat „un nou pas înainte după 42 de ani”, transmite AFP.

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln