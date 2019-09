VIDEO Bogdan Dumitraş, concurentul care a făcut show la Vocea României: Brenciu l-a rugat să mai cânte o dată

Bogdan Dumitraş, originar din Botoşani, este percuţionist al Filarmonicii din Ploieşti, iar în prima ediţie a noului sezon „Vocea României“ a reuşit să întoarcă toate scaunele cu interpretarea unei piese dificile - „Grace Kelly“, de la Mika.

Momentul plin de bucurie şi nebunie al lui Bogdan a dat startul unui schimb de replici amuzante între Tudor Chirilă şi Smiley.

„În 1992 a fost un Campionat European de fotbal în care s-a retras echipa Iugoslaviei din motive politice, cred, şi brusc este invitată echipa Danemarcei, care fusese pe locul doi în grupă. Problema era că Danemarca era în şlapi şi la plajă. Ce s-a întâmplat? Danemarca a câştigat campionatul. Interpretarea ta a avut această bucurie de a cânta şi cred că nu toţi antrenorii din acest show ştiu să o rezerve, de aceea te-aş invita să vii în echipa mea în cazul în care îţi doreşti să continui în show cu această bucurie“, i-a spus Tudor Chirilă concurentului.

„Dom’le, aşa frumos povesteşte Tudor şi povestea asta e atât de frumoasă... şi-mi aduc aminte că a mai spus o dată povestea asta. Cel puţin o dată!“, a intervenit Smiley. „Nu e adevărat! Acum o să vină o pledoarie în care vom afla că eşti producător. Pentru a câta oară?“, i-a replicat Tudor. „Trebuie! Dar chiar sunt“, a fost reacţia lui Smiley. „Da, dar totuşi, de câte ori o să ne aminteşti?“, a insistat Tudor. „Ai fost excepţional...“, a continuat Smiley, însă colegul său a continuat să-l atace: „dar sunt producător“. „Şi mie mi-a plăcut bucuria cu care ai cântat“, a încheiat în cele din urmă Smiley.

În schimb, Horia Brenciu l-a rugat pe Bogdan Dumitraş să mai cânte încă o dată refrenul, în variantă accapella.



În final, concurentul a ales-o pe Irina Rimes: „De când a început această emisiune, l-am iubit pe Horia Brenciu şi mi-am dorit să fiu în echipa lui. După care, a venit Tudor şi am apreciat întotdeauna naturaleţea cu care este pe scenă şi mi-am dorit să fur treaba asta de la el. Dar în urmă cu ceva timp am avut un vis care mă îndreaptă spre Irina. În vis te-am ales pe tine şi am zis că dacă am făcut-o în vis, trebuie să o fac şi în realitate“.

