Un vlogger român spune că minorele care se îmbracă provocator merită violate: „La modul cu picioare-n gură, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi“

Youtuber-ul Alexandru Bălan (28 de ani), zis Colo, este unul dintre cei mai urmăriţi volggeri din online-ul românesc. El este din Bucureşti şi în prezent are 850.000 de abonaţi pe canalul său. Cei mai mulţi dintre cei care îl urmăresc pe Colo sunt tineri, majoritatea fiind adolescenţi cu vârste sub 18 ani.

În cadrul unei transmisiuni live de pe platforma Twitch, Alexandru Bălan povesteşte, în primă fază, despre experienţa sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care ulterior s-a despărţit, potrivit constantadeazi.ro.

Tânărul spune că minora „era nimfomană“ şi că l-a ameninţat că îl va reclama la Poliţie. „Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că gen n-ai voie să f*** minori“.

Povestea este urmată de o serie de afirmaţii în care Alexandru Bălan critică modul „provocator“ în care se îmbracă „minorele din zilele noastre“, apoi declară că ar face sex cu toate.

„Eu dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt.“, spune vloggerul.

Deşi unul dintre urmăritori îi lasă un comentariu în care îl numeşte pedofil, Alexandru Bălan continuă să-şi justifice pornirile sexuale faţă de minore spunând că acestea se îmbracă mult prea provocator, notează sursa citată.

El dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă şi despre care spune că merită violată, adăugând şi o descriere a modului în care ar comite fapta.

„La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici “Oh! Cine-i tăticul tău”, să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă… Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus Bălan pe stream-ul live.