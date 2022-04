Trei români remarcabili, la National Geographic: Toma Coconea, Andreea Liţescu şi Alin Totorean îşi povestesc experienţele VIDEO

În luna aprilie, National Geographic găzduieşte premierele unor noi episoade şi serii documentare de explorare, aventură şi investigaţii, care îi vor purta pe telespectatori pe căi mai puţin explorate până acum.







În cadrul campaniei, cei trei împărtăşesc publicului poveştile lor într-o serie de materiale video disponibile pe canalul de Youtube National Geographic România.





Toma Coconea este unul dintre cei mai buni parapantişti ai lumii. El a descoperit frumuseţea zborului la începutul anilor 1990, iar de atunci ne-a oferit tuturor ocazia de a observa viziunea unui campion oferind dovadă de ambiţie şi curaj. „Nu există situaţie fără rezolvare. Trebuie doar să ai răbdare şi să nu laşi nimic să te învingă. După atâţia ani petrecuţi în cer, pot spune că nimic nu se compară cu senzaţiile trăite la kilometrii distanţă deasupra pământului, iar documentarele de la National Geographic m-au inspirat şi ajutat de nenumărate ori să descopăr noi valenţe ale naturii”, mărturiseşte parapantistul.





Andreea Liţescu este prima femeie comandant de bază din România. Ea a dovedit că femeilor nu le lipseşte determinarea şi curajul de a explora noi căi: „În momentul în care am văzut pentru prima oară un avion mi-am dat seama că este ceea ceea ce îmi doresc să fac. Întotdeauna m-am simţit inspirată de femeile puternice pe care le descopăr în cadrul seriilor documentare de la National Geographic si care au contribuit semnificativ la dezvoltarea domeniilor în care activează”.





Alin Totorean, singurul român care a traversat pe jos deşertul Atacama (Chile) în anul 2008 şi care a străbătut stepele mongole într-o expediţie solitară în anul 2003, face parte din categoria celor care şi-au depăşit limitele dând dovadă de curaj, pentru a trăi în simbioză cu natura: „Am vrut să fac ce-mi place şi am am decis că vreau să-mi transform viaţa într-o continuă călătorie. În fiecare dintre expediţiile mele am trăit precum exploratorii National Geographic care depăşesc orice barieră a imaginaţiei pentru a descoperi noi locuri. Privind seriile documentare retrăiesc de fiecare dată entuziasmul, determinarea, plăcerea de a revedea civilitaţiile pe care ani de-a rândul le-am descoperit la pas acompaniat doar de o busolă”.





National Geographic invită telespectatorii să exploreze, să descopere aventura şi să se lase captivaţi de investigaţii prin intermediul seriilor documentare.





În luna aprilie, National Geographic găzduieşte premiera a noi episoade şi serii documentare care îi vor purta pe telespectatori pe noi căi de explorat: „Oceanul pe uscat”, în premieră în fiecare marţi, de la 20:00, „Climatul schimbării”, în fiecare duminică, de la 20:00, „Epave investigate”, în fiecare luni, de la 21:00, „Albert Lin: Secretele civilizaţiilor antice”, în fiecare duminică, de la 22:00, „Pe urmele dinozaurilor”, în fiecare sâmbătă, din 16 aprilie, de la 22:00.