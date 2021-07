Radio Tanănana a pierdut dreptul de a emite în Bucureşti. Din ce motiv?

Potrivit sursei citate, motivul ţine de o simplă procedură pe care staţia de radio nu a respecat-o.

PaginadeMedia explică faptul că „reprezentanţii postului nu au trimis la timp actele necesare de prelungire a licenţei, astfel că Tanănana nu mai emite în Bucureşti. Licenţa expirase pe 11 iulie 2021”.

SC Videomarket SRL era firma care administra Tanănana, iar Iulia Ciobotaru, reprezentantul firmei Videomarket a explicat că dosarul a fost depus, însă din păcate a durat extrem de mult.

„Suntem într-o situaţie delicată şi mă aflu în faţa dumneavoastră pentru a discuta câteva aspecte care ne-au pus în aceeaşi situaţie. Noi am depus dosarul pentru prelungirea acestei licenţe audiovizuale. Din păcate, datorită contextului pandemic şi datorită structurii societare a societăţi Videomarket, asociaţiile au sediile sociale în Spania, Hong Kong, Insulele Virgine Britanice sau Cipru. Din păcate, a durat extrem de mult şi avem dovezi în acest sens obţinerea extraselor din registrul comerţului a fiecăreia dintre aceste societăţi comerciale. Când le-am avut şi le-am depus expirase valabilitatea certificatului fiscal, a fost şi o problemă a administratorului acestei societăţi care a avut o problemă de sănătate cu mama sa şi a fost blocat în China”, a explicat Iulia Ciubotaru în şedinţa CNA.

Ea a precizat că firma a cerut o amânare.

„Noi am depus un memoriu săptămâna trecută la CNA prin care am explicat toată această situaţie. De fapt, am depus toate documentele pe care efectiv am reuşit să le obţinem până la acel moment cu o solicitare pentru a ne acorda un termen de 2-3 zile pentru că am primit asigurări de la notar din Germania că joi avem declaraţia de la administratorul societăţăţii. Practic, e un interval mic pe care îl solicităm să-l acordaţi pentru a completa dosarul şi pentru a prelungi licenţa audiovizuală.”, a mai explicat ea.

În urma discuţiilor dintre partea juridică şi membrii CNA s-a decis ca notificarea de retragere a licenţei audiovizuale să fie aprobată. Astfel, Tanănana şi-a pierdut principala licenţă. Sursa citată mai menţionează faptul că în cazul obţinerii licenţelor pentru posturile de radio, CNA organizează concursuri odată la câţiva ani. Deşi a pierdut licenţa pe Bucureşti, Tanănana mai are licenţe în Hunedoara, Huşi, Medgidia, Timişoara şi Târgovişte. Toate cele cinci staţii retransmit integral ce se difuza la Bucureşti. Nu se ştie ce se va întâmpla, în continuare, cu posturile care retransmiteau programul de la Bucureşti.