Leonard Miron, declaraţii scandaloase despre Marina Almăşan: „A divorţat şi s-a recăsătorit cu oricine a avut influenţă în TVR”

Leonard Miron (51 ani), fost realizator TVR face dezvăluiri surprinzătoare cu privire la interesele şi relaţiile angajaţilor TVR. Recent, acesta a acuzat-o într-un interviu fanatik.ro pe Marina Almăşan că„a divorţat şi s-a recăsătorit cu oricine a avut influenţă în televiziune publică.

„Eu cu Marina ne ştim din 1990, de la ‘Veniţi cu noi pe programul 2’. Uitându-te la istoria ei în TVR, păi, scuză-mă, dar mariajul ei cu TVR este mai interesant decât mariajul Adrianei Bahmuţeanu cu Prigoană. Ea a divorţat şi s-a recăsătorit cu oricine a avut influenţă, a fost puternic, cu o viteză surprinzătoare. Eu o admir pe Marina pentru că are puterea asta, ‘flexibilitatea’ asta. Reacţia mea a fost o reacţie, băi, din tot ăia care sunt jurnalişti şi au coloana vertebrală pe cât au talent, tocmai ea s-a trezit? Marina are un talent fantastic, miroase oportunitatea. Sunt oameni în TVR care sunt lei – Monica Ghiurco, Adelin Petrişor, şi oameni care sunt hiene. Iar hiena nu face gălăgie dacă nu simte mirosul de sânge şi nu ştie că poate pica ceva. Ştiu că Marina se va supăra şi o să frece cu mine pe jos, dar nu mă interesează, pentru că ne cunoaştem de atâta timp, profesional o respect, dar ştii ce se întâmplă? Tuturor ne place să ne punem poalele în cap, dar trebuie să ai o limită a decenţei în tot ceea ce faci. (…)

Fără răutate, îmi asum tot sandalul, dar uită-te şi la Marina şi la Andreea, au fost geniale: Surprize, surprize şi Ceaiul de la ora 5. Tot ceea ce a urmat a fost aceeaşi Marie, cu altă pălărie. Îţi mai dau un exemplu, Iuliana Mariciuc. Iuliana a pornit ca şi crainică, dar tot ce a făcut femeia asta, de la o etapă la alta, a fost altceva, şi a ajuns cu emisiunea aia, ‘Viaţă ca în filme’, este ceva la care mă uit, dar la Andreea Marin nu am rezistat să mă uit. Uită-te la Irina Păcuraru, alt om care a crescut! Au experienţă de 30 de ani în televiziune, dar în fiecare an au făcut altceva. Pe când, sunt foarte mulţi în TVR, care au un an experienţă, în rest au făcut acelaşi lucru, 5 ani, 20…“