International Academy of Television a retras trofeul Emmy onorific acordat fostului guvernator Cuomo, acuzat de hărţuire

Într-un comunicat, organizaţia a anunţat că revocă premiul special International Emmy 2020, după raportul procurorului general al statului New York şi demisia lui Cuomo din funcţia de guvernator.

„Numele lui şi orice referinţă la faptul că a primit premiul vor fi eliminate din materialele International Academy de acum înainte”.

Cuomo a primit trofeul pentru „comunicarea eficientă şi îndrumarea în timpul pandemiei de Covid-19”, după cum a fost anunţat anul trecut.

Premiul a fost acordat în semn de recunoaştere a modului în care Cuomo s-a folosit de televiziune pentru a oferi informaţii şi pentru a linişti telespectatorii în timpul primei perioade a pandemiei.

Printre cei care au primit acest trofeu onorific de-a lungul timpului se numără Oprah Winfrey, Steven Spielberg, J.J. Abrams şi Norman Lear.

Andrew Cuomo, fost procuror general al statului New York, a fost guvernator din 2010, reales în 2014 şi 2018.

Kathy Hochul a depus jurământul, marţi noapte, şi a devenit prima femeie guvernator al statului New York, în urma demisiei lui Andrew Cuomo.

El şi-a anunţat demisia în urma unui raport al procurorului general al statului care arată că a hărţuit sexual 11 femei şi că biroul său era un mediu de muncă ostil. Andrew Cuomo a negat acuzaţiile de hărţuire, dar a recunoscut că munca în cabinetul său poate fi „dură” pentru că este un mediu de mare presiune.

International Academy of Television Arts & Sciences, fondată în 1969 cu sediul la New York, este una dintre cele trei organizaţii care acordă premii Emmy.

Television Academy din Los Angeles acordă premiile pentru programele din primetime şi care ţin de zona L.A., în timp ce National Academy of Television Arts and Sciences din New York, pentru programele din timpul zilei şi cele dedicate copiilor, ştiri şi documentare, sport, tehnologie şi inginerie.

International Academy se concentrează pe programe de televiziune produse în afara Statelor Unite.