Incident fără precedent. Mirela Vaida a fost atacată în direct de o femeie complet dezbrăcată VIDEO

O femeie care a pătruns goală în platoul emisiunii Access Direct a atacat-o pe Mirela Vaidacu un obiect contondent, strigându-i să-i dea „banii“. Producătorii au chemat Poliţia şi Ambulanţa.

Un echipal de la 112 şi a ajuns un echipaj la faţa locului. Din primele informaţii, agresoarea avea o cărămidă în mână şi îi cerea Mirelei Boureanu-Vaida nişte bani.

La reluarea emisiunii, Mirela Vaida era vizibil marcată şi a povestit plângând că este şocată.

Prezentatoarea a dezvăluit că se teme pentru siguranţa ei după ce a primit ameninţări pe Internet de la o persoană care se recomandă Magdalena Şerban, criminala de la metrou.

„Ne-am intors în direct. Sunt în stare de şoc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. dupa cum vedeti avem platoul spart. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine şi tip „sa imi dai banii”.

M-am interesat şi colegii nu ştiu cine este aceasă doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot să mă calmez şi sunt în şoc realmete. Îmi este frică pentru viaţa mea.

Am fost ameninţată de Magdalena Serban, criminala de la metrou, care mă amenintă cu moartea. Am înţeles că este în inchisoare înca”, a spus Mirela Vaida în direct, după atacul socant.

Este curios cum persoana necunoscută a reuşit să intre în studioul televiziunii, ştiut fiind că aceste instituţii sunt bine păzite de echipe de securitate, iar o femeie dezbrăcată nu are foarte multe şanse să treacă neobservată.

Contactaţi telefonic de jurnaliştii Adevărul, reprezentanţii Antena 1 au declarat că aşteaptă rezultatele anchetei poliţiei şi abia apoi vor reveni cu detalii legate de incident.

VIDEO