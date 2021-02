Un român a venit la „Românii au talent” să-i facă o declaraţie de dragoste iubitei  din Japonia. Numărul a stârnit râsete în rândul juraţilor VIDEO

Alexandru Nică şi-a dorit să îi facă o declaraţie de dragoste iubitei sale de origine japoneză. Dar nu a ieşit aşa cum şi-a dorit. În special din cauza faptului că nu s-a înţeles mesajul piesei pentru că atât el, cât şi ea, au cântat în acelaşi timp, scrie Click.ro.

Alexandru Nica a venit la Românii au Talent, sezonul 11, cu gândul de a câştiga. Însă socoteala de acasă, nu se potriveşte cu cea din târg.

„Numele meu este Alexandru Dorin Nica, am 32 de ani şi sunt songwritter-ul unei trupe din Japonia. Am cunoscut acum un an o fată pe Facebook, e din Japonia şi mi-a cântat o compoziţie din Japonia şi am devenit iubiţi şi urmează în primăvară să vină în România. E o fată minunată, e foarte deschisă, e superbă. E frumos acolo în Japonia, e ca la noi la ţară ca în Dâmboviţa. Nu am fost niciodată în Japonia, vorbim doar prin videocall. O să încerc să câştig concursul ăsta pentru ea. Vreau să o aduc în România, ea nu are loc de muncă în Japonia”, a spus tânărul amorezat de o fată din Japonia.