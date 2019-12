Decizia lui Cozmin Guşă privind postul Realitatea după ce a reintrat în PSD

Realitatea TV, prima televiziune de ştiri din România, lansată în 2001, şi-a încetat oficial emisia miercuri, 30 octombrie, la ora 00.00, după ce Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) nu i-a putut prelungi licenţa în lipsa documentelor necesare. Principalii operatori de cablu din România, RCS-Digi şi UPC, au băgat miră în locul postului de ştiri.

Emisia a fost întreruptă brusc pentru telespectatorii care urmăreau postul prin cablu, în timp ce programul a continuat pe Realitatea Plus.

Emisia Realitatea TV s-a mutat pe Realitatea Plus , dezavantajul fiind însă că aceasta din urmă nu este în lista must carry şi nu se află în grilele tuturor cabliştilor. În prezent, Realitatea Plus, deţinută tot de Cozmin Guşă, se vede pe câteva reţele locale şi pe internet, însă această televiziune nu are, deocamdată, semnate contracte de distribuţie cu companiile de cablu.